TikTok En Çok Dinlenen Şarkılar Raporu: Türkiye'de Hangi Şarkı Dinlendi?

TikTok, en çok dinlenen şarkılar raporu paylaştı. Paylaşılan rapor ile birlikte Türkiye'de en fazla dinlenen şarkı da belli oldu. Popüler sosyal medya platformunun paylaştığı rapora dair merak edilen detaylar haberimizde.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmeti TikTok, 2021 yılında ülkelerin en çok dinlediği şarkıları açıkladı. Aktarılan bilgilere göre Türkiye'de TikTok üzerinden en fazla dinlenen şarkı Sefo'nun "Bilmem mi?" isimli şarkısı oldu.

TikTok En Çok Dinlenen Şarkılar Listesi (Global)

Masked Wolf - Astronaut In The Ocean Måneskin - Beggin Popp Hunna - Adderall (Corvette Corvette) ElyOtto - SugarCrash! The Kid Laroi & Justin Bieber - STAY Oliver Tree - Life Goes On Erica Banks - Buss It YungManny - Clap For Em (ft. Flo Milli & Sada Baby) Megan Thee Stallion - Cognac Queen Cardi B - Up - Megan's WAP

Sosyal medya platformu TikTok, dünya genelinde uygulama üzerinden en çok dinlenen şarkıların listesini paylaştı. Paylaşılan listeye göre ilk sırada 30 yaşındaki rapçi Masked Wolf'ün "Astronaut In The Ocean" isimli şarkısı yer aldı.

Yayımlanan listenin ikinci sırasında 2016 yılında Roma'da kurulan müzik grubu Måneskin'in Beggin isimli şarkısı bulunuyor. Üçüncü sırada ise 21 yaşındaki müzisyen Popp Hunna'nın "Adderall (Corvette Corvette)" isimli şarkısı konumlandı.

Dördüncü sırada 17 yaşındaki Kanadalı şarkıcı ElyOtto'nun "SugarCrash!" isimli şarkısı yer alırken beşinci sırada ise The Kid Laroi ve Justin Bieber'ın STAY isimli şarkısı konumlandı. Oliver Tree'nin "Life Goes On" isimli şarkısı, paylaşılan listenin altıncı sırasında bulunuyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya hizmetlerinden bir tanesi olan TikTok tarafından paylaşılan listede 23 yaşındaki ABD'li şarkıcı Erica Banks'in "Buss It" isimli şarkısı yedinci sırada konumlandı. Sekizinci sırada ise YungManny - "Clap For Em" ft. Flo Milli & Sada Baby yer aldı.

TikTok en çok dinlenen şarkılar raporu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.