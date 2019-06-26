TikTok, Enes Batur ve Dj Marshmello ile Kampanyalar Düzenliyor

TikTok, dünyanın farklı yerlerinden milyonlarca kullanıcısının kendi dünyalarını yaratıcı ve ilgi çekici biçimde ortaya koyacakları yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

TikTok'tan İlham Verici Kampanyalar

TikTok, kullancıları arasında etkileşim yaratarak kendi dünyalarını yaratıcı içeriklerle sunmalarına imkan sağlıyor. TikTok, Türkiye’de kısa bir süre önce kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği iki büyük kampanya gerçekleştirerek onlara benzersiz deneyimler yaşattı.

Yarım milyon izleyicisiyle son haftaların en çok izlenen sinema filmi 'Gerçek Kahraman’ın tanıtım çalışmaları kapsamında düzenlenen yeni kampanya, TikTok kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.

Enes Batur’un TikTok hesabı üzerinden duyurduğu kampanyada, #gerçekkahraman etiketiyle düzenlenen yarışmada kullanıcılar, filmin orijinal şarkısı eşliğinde bazı sahneleri yeniden canlandırarak, birbirinden yaratıcı videolara imza attılar. Enes Batur, TikTok videosu çekeceğini duyurdu.

Marshmello Horon Oynayacak

TikTok, dünyanın en iyi DJ’lerinden biri olan Marshmello ile heyecan verici bir challenge başlattı. DJ Marshmello, 3 Temmuz’da İstanbul Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek Electric Playground kapsamında vereceği konser öncesinde TikTok’ta hayranlarıyla buluşacak.

Sahnede pek çok eğlenceli şovlar gerçekleştirecek olan Marshmello, Türk TikTok kullanıcıları için horon oynayacak. #mellogeliyor etiketiyle gerçekleşen challenge’a katılanlar, konser davetiyesi ya da Marshmello ile düet yapabilme şansı kazanacak. Yarışma 1 Temmuz tarihinde sona erecek.

Sizler TikTok'un kampanyaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!