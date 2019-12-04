TikTok, Engelli Bireylerin Videolarını Gizlediğini İtiraf Etti

Sosyal video ağı TikTok, şekil bozukluğu ve Down sendromu da dahil olmak üzere engelli bireylerin video erişimini sınırladığını itiraf etti. Şirket içindeki bir kaynakla konuşan Netzpolitik, kullanıcıların zorbalık riski yüksek olaylardan bir şekilde korunması gerektiğini söyledi.

Engelli bireylerin videolarının platformda gizlendiğini dile getiren TikTok, fiziksel veya zihinsel durumlarına göre taciz veya siber zorbalığa duyarlı olarak nitelendirilen videoların platformdan uzaklaştırdıklarını söyledi. TikTok'un bu politikasında yüz hastalıkları, otizm ve Down sendromu yaşayanlar bulunuyor.

Netzpolitik'e göre TikTok'daki “şişman ve kendine güvenen” kullanıcılar, LGBT üyesi kullanıcılar ve otizmli kullanıcılar da dahil olmak üzere içeriklerinin sınırlandırıldığını aktarıldı. Hatta bir TikTok temsilcisi yaptığı açıklamada, "Erken dönemde, uygulamadaki zorbalığın artmasına karşılık kör ve geçici olacak bir politika uyguladık" dedi.

TikTok daha önce de Çin hükümetini rahatsız edecek videoları sınırlandırma dahil olmak üzere siyasi sansür suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Kısa süre önce Çin’deki Uygur Türklerini savunan bir kullanıcıyı askıya almış ve buna ilişkin açıklamada bulunmamıştı.