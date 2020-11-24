TikTok Epilepsi Hastaları İçin Yeni Bir Özellik Geliştiriyor

Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından TikTok epilepsi hastaları için yeni bir özellik geliştiriyor. Uygulamaya eklenecek olan özelliğin epilepsi hastalarına büyük yardımının dokunması bekleniyor. İşte kısa video ağırlıklı sosyal medya platformuna gelecek olan özelliğin tüm ayrıntıları!

TikTok Epilepsi Hastaları İçin Ne Özelliği Getirecek?

Hızlı bir şekilde yanıp sönen ışıkların epilepsi hastaları için çok büyük bir tehlike potansiyeline sahip olduğunu belirten TikTok, sosyal medya platformunun kullanıcılarına özel bir seçenek getireceğini duyurdu. Kısa videolarla dolu sosyal medya uygulaması, önceden epilepsi hastalarını yanıp sönen ışıkların bulunduğu videoları görüntülemeden önce zaten uyarıyordu fakat eklenecek olan özellikle beraber onlara yeni bir seçenek daha sunacak.

Sosyal medya platformuna gelecek yeni seçenek, sosyal medya kullanıcılarının gelecek seferde zaman akışına bu tür videoların düşmemesini sağlayan bir uyarı mesajı ile karşılaşmasını sağlayacak. Bu, epilepsi hastası olan kişilerin çok tehlikeli boyuta varabilen yanıp sönen ışıklı videoları bir daha görüntülemek istemiyorsa başvurabileceği faydalı bir seçenek olabilir. Uygulamanın erişilebilirlik ayarlarına ayrıca bu kullanıcıların seçenekler arasında geçiş yapmalarına olanak sunan bir özellik ekleyecek.

Amerika Epilepsi Vakfı (Epilepsy Foundation), Amerika Birleşik Devletleri’ndeki her 26 kişiden 1’inin bir noktada epilepsi hastalığına yakalandığını ve insanların onda birinin nöbetlerden etkilendiğini ifade etti. Yanıp sönen ışıklar ve çok fazla yoğun renk içeren videoların içeriği bu hastalıktan şikayetçi olan kişilerin nöbet geçirmesine neden olabilir. Sosyal medya kullanıcılarına birazdan görecekleri şeyler hakkında bilgi vermek bu nedenle daha çok önem kazanıyor. İçerik oluşturucularının yayımladığı kısa videoların paylaşıldığı platform TikTok, sosyal medya kullanıcılarını bu içeriklere karşı uyarmak için özel bir algoritma kullanıyor.

Amerika Epilepsi Vakfı Başkanı ve CEO’su Laura Thrall, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Işığa duyarlı epilepsi hastaları sayı bakımından az olsa da ışığın bu kişilere olan etkisi çok kritik boyutta olabilir. TikTok’un sosyal medya platformunda epilepsi hastalarının içerik görüntülerken kendilerini güvende hissedebilmeleri için platformlarında birtakım değişiklikler yaparak bu sorunu ele aldıklarını görmek harika. Bu girişim için TikTok’la birlikte çalıştığımız için onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

TikTok, geliştirici ekibinin sosyal medya uygulamasını daha güvenli hale getirmesine nasıl yardımcı olabileceği konusunda Avrupa, Japonya ve Güney Kore'deki epilepsi kuruluşları ile de iş birliği yaptığını söyledi. TikTok'a göre yeni uyarı önümüzdeki haftalarda gösterilecek.