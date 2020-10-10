Bir Ülkede Daha TikTok Erişim Engeli Uygulandı

Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına kıyasla çok daha yeni bir sosyal medya uygulaması olan TikTok son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan gibi ülkelerle arasındaki sorundan ötürü sık sık gündeme geliyor. Hindistan'da kullanımı engellenen TikTok, bir ülkede daha erişim engeli ile karşı karşıya kaldı. Peki, hangi ülke TikTok erişim engeli uyguladı? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Hangi Ülkede TikTok Erişim Engeli Uygulandı?

Pakistan, Çin merkezli ByteDance tarafından geliştirilen popüler sosyal medya uygulamasının ahlaksız ve uygunsuz içerikleri filtrelemediği belirtti. Popüler sosyal medya platformunda paylaşılan ahlaksız ve uygunsuz içeriğe yönelik çok sayıda şikayetin geldiğini belirten Pakistan Telekomünikasyon Kurumu tarafından yapılan açıklamada, TikTok erişim engeli uygulandığını duyurdu. Pakistan Telekomünikasyon Kurumu Londra'da yer alan haber ajansı Reuters'a önemli açıklamalarda bulundu.

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu, Reuters'a yaptığı açıklamada, “Toplumun farklı kesimlerinden video paylaşım uygulaması TikTok’ta paylaşılan ahlaksız ve uygunsuz içeriğe yönelik gelen şikâyet sayılarından dolayı Pakistan Telekomünikasyon Kurumu, uygulamanın engellenmesi konusunda talimat yayımladı" ifadelerini kullandı.

TikTok'un konu hakkında bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, sosyal medya platformunda yer alan yasa dışı içeriklerin kontrol altına alınması halinde ilgili kurum tarafından verilen kararın tekrardan ele alınabileceği belirtildi. Son zamanların en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, içerisinde barındırdığı içerikleri kontrol altına alırsa TikTok erişim engeli tekrardan kaldırılabilir.

TikTok Pakistan Telekomünikasyon Kurumu tarafından yapılan açıklama ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı ancak sosyal medya platformun son zamanlarda uygunsuz medya ögelerine karşı yaptığı faaliyetler göz önünde bulunduran sosyal medya kullanıcıları, iki tarafın da anlaşacağını ve sosyal medya platformuna erişimin yeniden sağlanacağını tahmin ediyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan popüler sosyal medya platformu TikTok, geçtiğimiz aylarda Hindistan'da da yasaklanmıştı.Ayrıca geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki TikTok yasağı iptal edilmişti. Peki, TikTok'un dünyanın bazı bölgelerinde yasaklanmaya başlaması hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Sosyal medya platformu yasaklanmalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.