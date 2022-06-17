TikTok Kendisine Benzemeye Çalışan Facebook'u Eleştiri Yağmuruna Tuttu

Sosyal medya dünyasının devleri olarak Facebook ve TikTok sürekli işlerin kızıştığı noktada karşı karşıya geliyor ancak Facebook şu anda uygulamasını yeni rakibine daha çok benzemek için yeniden düzenlerken, TikTok ise Facebook gibi bir şirket asla olmak istemediklerini belirtiyor.

CNBC'ye konuşan TikTok'un küresel iş çözümleri başkanı Blake Chandlee, iki şirket arasındaki farkları şu ifadelerle netleştirdi:

"Facebook bir sosyal platform. Tüm algoritmalarını sosyal grafiğe göre oluşturdular. Bu onların temel yetkinliğidir, bizimki değil. Biz bir eğlence platformuyuz... Fark sandığınızdan da büyük."

Buradaki en önemli nokta, Chandlee'ın "Sosyal grafik" ile vurguladığı şeyin Facebook gibi şirketlerin bireyler arasındaki bağlantıları izleyen verilere atıfta bulunması. Keza Chandlee tüm bunları biliyordu. 2019'da TikTok'a geçmeden önce Facebook'ta 12 yıl yöneticilik yaptı ve şirketin küresel ortaklıklarına liderlik etti. Chandlee, CNBC'ye Facebook'taki deneyiminin, özellikle Google'ın başarısız sosyal ağı Google+'dan gelen potansiyel tehditin TikTok'un mevcut savaşında kazandıkları şeyi öğrenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Chandlee, TikTok ile Facebook Arasında Büyük Farklar Olduğunu Düşünüyor

Chandlee konuyla ilgili sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Google'ın Google+'yı ne zaman ortaya çıkardığını hatırlıyorsunuzdur. O zamanlar her yer karmaşa hâlindeydi. Büyük bir anlaşmaydı. Herkes bu konuda endişeliydi. Google'ın değeri arama noktasındaydı ve Facebook sosyalde gerçekten iyiydi. Böylelikle Google'ın başarısız olacağı ortadaydı. Şimdi de aynı şeyi görüyorum. Yaptığımız işte gerçekten çok iyiyiz. Bu kültürel eğilimleri ve insanların TikTok'ta sahip olduğu bu eşsiz deneyimi ortaya çıkarıyoruz. Facebook, sosyal değerlerinden tamamen uzaklaşmadıkça Facebook'ta buna sahip olamayacak ki bunu yapabileceklerini sanmıyorum."

Görünüşe göre şirket, TikTok'u sosyal olmaktan çok bir eğlence uygulaması olarak tanımlayarak, belki de Facebook'u rahatsız eden bazı sorunlardan kaçınabileceğini umuyor. Ya da daha büyük olasılıkla belki de henüz bilmediğimiz başka sorunlara yol açacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.