TikTok Fenomeni Ares'in Ölüm Nedeni Belli Oldu!

TikTok fenomeni Ares'in ölüm nedeni ortaya çıktı. Antalya'da Ares kullanıcı adıyla bilinen Şeyhmus Özdemir'in ölümüne ilişkin adli tıp raporu yayımlandı. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

TikTok Fenomeni Ares'in Ölüm Nedeni Nedir?

26 yaşındaki Kadir Ozan E., iddiaya göre bir web sitesinde 14 yaşındaki kız kardeşi H.E.'nin müstehcen fotoğrafları ile karşılaştı. H.E., söz konusu fotoğrafları web sitesine Ares kullanıcı ismi ile bilinen sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu belirtti. Bunun üzerine Kadir Ozan, olayı babası Veysi E.'ye anlattı. Baba ile oğlu, Özdemir'e reklam filmi çekeceklerini söyleyerek buluşmak istediler.

Kadir Ozan ve Veysi E. (48), Özdemir ile bir kafede buluştular daha sonra sosyal medya fenomenini Kepez ilçesinde yer alan Duacı'daki ormanlık alana götürüp dövdüler. Bu olayın üzerine baba ile oğul polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Hastanede tedavi altına alınan Özdmeir, 15 günün ardından hayatını kaybetti.

T24'teki habere göre Baba ile oğul hakkında, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açılmıştı. Sanıkların tutukluluğuna karar verilen duruşmada, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Birinci İhtisas Kurulu tarafından gönderilen rapor okundu. Adli tıp raporunda kişinin kafa bölgesine 7 ölümcül darbe aldığı ortaya çıktı. Özdemir'in beyin zarı enfeksiyonuna maruz kaldığı belirtildiği raporun sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi: