Salinakilla kullanıcı adı ile bilinen ve 886,000 takipçi sayısı ile dikkatleri çeken TikTok fenomeni ne kadar para kazandığını açıkladı.

Hedefi Bir Milyon

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Salina yaklaşık dört ay önce TikTok videoları yüklemeye başladı. Aradan geçen kısa süre içerisinde 886,000 takipçi sayısına ulaşan fenomen, hızlıca yükselmeye devam ediyor. Yakın zamanda bir milyon takipçi sayısına ulaşmayı hedefleyen Salina, TikTok'tan nasıl ve ne kadar para kazandığını açıkladı.

İçerik yaratıcıların platform üzerinde para kazanabilmek için dört farklı ana yola sahip olduğunu söyleyen Salina, bunları sponsorluklar, ticari ürün satışı, canlı yayın ve pazarlama olduğunu söyledi. "Çok hızlı büyüdü. Sadece büyüdü ve büyüdü." diyen Salina, "Günde yaklaşık 10,000 takipçi kazanıyordum." diye ekledi.

TikTok için günde birkaç saat ayırdığını belirten Salina, günlük iki ila dört video yayınladığını belirtti. Salina konuşmasının devamında şu anki gelirinin TikTok'u yarı zamanlı iş olarak görmesi için yeterli büyüklükte olduğunu da ekledi.