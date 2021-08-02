1 Milyon Takipçili TikTok Fenomeni Silahlı Saldırıda Öldü

TikTok fenomeni silahlı saldırıda öldü. Polise ve ailesine göre bir TikTok yıldızı, arkadaşıyla birlikte Güney Kaliforniya sinemasında vurulduktan sonra hayatını kaybetti. Anthony Barajas isimli genç sosyal medya yıldızının TikTok'ta 1 milyon takipçisi olduğu aktarıldı.

19 yaşındaki Anthony Barajas, 26 Temmuz Pazartesi günü 18 yaşındaki Rylee Goodrich isimli arkadaşıyla birlikte sinema salonunda vuruldu. Rylee'nin olay yerinde öldüğü ve Anthony'nin saldırıdan sonra yaşam desteğine bağlandığı açıklandı. Fakat 31 Temmuz Cumartesi günü Anthony'nin ailesi, onun da ölümünü doğruladı.

TikTok fenomeni silahlı saldırıda öldü: Vurulma sebebi ne?

Kaliforniya eyaletinin Corona bölgesinde vurulan TikTok fenomemine ilişkin açıklamalarda bulunan Corona polisi, saldırının "provoke edilmeden" gerçekleştiğini söyledi. Şüpheli tetikçi 20 yaşındaki Joseph Jimenez, Cuma günü Riverside County Yüksek Mahkemesine çıkarıldı. Rylee Goodrich'i öldürmek ve Barajas'ı öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandı, ancak savunma yapmadığı için duruşma ertelenmek zorunda kaldı.

Polis, kendisine karşı ikinci bir cinayet suçlaması eklemek için savcılarla birlikte çalışıyor. Jimenez, suçlandığı şekilde suçlu bulunması halinde idam cezasına çarptırılabilir. Geçen hafta gazetecilere konuşan Corona bölge polisi Tobias Kouroubacalis, "Kurbanlar herhangi bir ön temasa geçilmeden vuruldu" dedi.

Sosyal medya dünyasında itsanthonymichael olarak bilinen Anthony Barajas'ın TikTok'ta yaklaşık bir milyon takipçisi vardı. 2019'da paylaşımlarda bulunmaya, şarkı söyleme videoları çekmeye, şakalar ve meydan okumalar yapmaya başladı. Olay sonrasında Anthony'nin takipçileri sosyal platformda saygı duruşunda bulundu.

Anthony'nin ailesi yaptığı açıklamada, "Hızlı gülümsemesinden şefkatli kalbine kadar Anthony'nin varlığı, onu tanıyan herkese bir hediyeydi" dedi.

Fenomen kadın 50 metreden düşerek öldü

Vinç operatörü olarak çalışan bir sosyal medya fenomeni, video çekmeye çalışırken yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek hayatını kaybetti. 23 yaşında olduğu bilinen genç fenomen, son haftalarda kendisini kayıt altına alırken yanlışlıkla düşerek hayatını kaybeden ikinci kişi oldu.

Fenomen, 23 yaşında ve iki çocuk annesiydi. Qiumei'nin yere düştüğünü gören görgü tanıkları, olay anında iş arkadaşlarının büyük bir kısmının çalışmayı bırakıp iş yerinden uzaklaştığını ifade etti. Qiumei'nin ailesi, görüntülerin bir şaka değil, kaza olduğunu belirterek Xiao Qiumei'nin ölümünü doğruladı. The Sun'ın haberine göre cenaze töreni gerçekleşti.