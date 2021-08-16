TikTok Gençler için Yeni Kısıtlamalar Getirdi

Son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan TikTok, çocuklar ve gençler için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu. Söz konusu kısıtlamalar ile birlikte genç yaştaki kullanıcıların deneyimlerinin daha güvenli bir hale getirilmesi hedefleniyor.

TikTok'tan Gençler için Yeni Kısıtlamalar!

TikTok tarafından uygulanmaya başlanacak olan bu değişikliklerin gerçekte ne kadar işlevsel olacağını tahmin etmek kolay olmasa da, en azından bu yönde çeşitli politikaların olması, çocuk ve genç yaştaki kullanıcıların bireysel güvenliği için önem arz ediyor.

Öncelikli olarak 13, 14 ve 15 yaşındaki kullanıcılara 21:00'den itibaren, 16 ve 17 yaşındaki kullanıcılara ise 22:00'den itibaren push bildirimleri gönderilmeyecek. Buradaki ana etmen, sosyal medyadaki etkileşim arzusunu en azından belirli saatlerden sonra unutturmaya çalışmak gibi gözüküyor.

Bununla birlikte 16 yaşın altındaki kullanıcılara uygulanan mesajlaşma kısıtlaması da biraz daha sıkı bir hale getiriliyor. Bu kapsamda 16 ve 17 yaşındaki kullanıcıların mesajlaşma izinleri varsayılan olarak kapalı halde gelecek ve isterlerse bunu aktif hale getirebilecekler. Daha küçük kullanıcılar ise önceden de olduğu gibi ayarda bir değişiklik yapamayacak.

Benzer şekilde yine 16 yaşın altındaki kullanıcıların videoları, bundan böyle indirmeye açık olmayacak. 16 ve 17 yaşındaki kullanıcılarda varsayılan olarak açık halde gelecek olan indirme engellemesi ayarlardan kapatılabilecek. Buna karşın daha küçük kullanıcılar yine bir değişiklik yapamayacak.

Peki siz TikTok tarafından alınan kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kararlar küçük yaştaki kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına faydalı mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.