Tiktok’a ‘Gençlerin Ruh Sağlığını Bozma’ Soruşturması Açıldı

Başsavcı Maura Healey, TikTok'un sosyal medya platformunu çocuklara, gençlere ve genç yetişkinlere fiziksel ve zihinsel sağlık zararlarına neden olacak veya şiddetlendirecek şekilde tasarlayıp tasarlamadığı, işlettiği ve tanıttığı konusunda ülke çapında bir soruşturma başlattı. Ülke çapındaki başsavcılar, şirketin eyalet tüketici koruma yasalarını ihlal edip etmediğini ve halkı riske atıp atmadığını inceleyecek.

Tiktok’a ABD’den Gençlerin Ruh Sağlığı Soruşturması

Başsavcı Healey, ülke çapındaki meslektaşlarıyla birlikte, sosyal medya platformlarının Massachusetts'in en genç sakinleri üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili endişelerini uzun süredir dile getiriyor.

Healey geçtiğimiz günlerde, ‘Çocuklar ve gençler zaten kaygı, sosyal baskı ve depresyon sorunlarıyla boğuştuğundan, sosyal medyanın onların fiziksel sağlıklarına ve zihinsel sağlıklarına daha fazla zarar vermesine izin veremeyiz. ‘Eyalet başsavcılarının gençleri koruma ve TikTok gibi şirketlerin günlük yaşamlarını nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi alma zorunluluğu var.’ dedi.

Soruşturma, bu tür kullanımın gençlere verebileceği zararları ve TikTok'un bu zararlar hakkında ne bildiğini araştıracak. Araştırma diğer şeylerin yanı sıra; platformda harcanan süreyi ve etkileşim sıklığını artırmak da dahil olmak üzere genç kullanıcı katılımını yükseltmek için TikTok tarafından kullanılan yöntem ve tekniklere odaklanıyor.

Mayıs 2021'de, 44 başsavcıdan oluşan iki taraflı bir koalisyon, Facebook'u 13 yaşından küçük çocuklar için bir Instagram sürümü başlatma planlarından vazgeçmeye çağırdı.

TikTok soruşturmasına liderlik eden koalisyonlar arasında; Kaliforniya, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, Tennessee ve Vermont 'tan iki partili başsavcılar yer alıyor. Bunların yanında, soruşturmaya ülkenin dört bir yanından geniş bir başsavcı grubu da katılıyor.