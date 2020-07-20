TikTok Genel Merkezi Londra'ya Taşınabilir: Çin Baskısı Sona Erecek Mi?

Son dönemlerde çok fazla tartışılan TikTok Genel Merkezi, İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınabilir. Uzun bir süre baskılara maruz kalan sosyal medya devi böylece elini güçlendirmek istiyor. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayabilir. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Dünyanın neredeyse bütün ülkeleri TikTok platformu konusunda kararlar almaya çalışıyor. Özellikle de Avrupa ve ABD gibi ülkeler Çin Komünist Partisi rejimine kullanıcıların bilgilerinin sızdırıldığını söylüyor. Hata konuyu bir adım daha öteye götüren ABD, bu platformu tamamen yasaklama girişimlerinde bulundu. TikTok baskılara daha fazla dayanamadı.

TikTok Genel Merkezi spekülasyonları sona erdirebilir

Çin devletiyle olan ilişkisinin en alt düzeyde ilerlediğini ifade eden TikTok platformu, bunu bir türlü kanıtlayamıyor. TikTok’un başına eski Disney yöneticisi Kevin Mayer’ı bile getirmeyi deneyen şirket, ne yazık ki istenilen başarıyı elde edemedi. Dünyanın neredeyse bütün ülkeleri verilerin Çin Hükümeti’ne aktarıldığını söylüyor.

Son birkaç aydır İngiltere hükûmetiyle görüşen şirket, genel merkezini Londra’ya taşımak için gerekli adımları atmak istiyor. Böylece baskının az da olsa kendisinden kalkacağını düşünüyor. Fakat TikTok için bir yol daha bulunuyor. ByteDance, uygulamanın isminin Çin’le anılmasını engellemek için TikTok’u şirket bünyesinden ayırıp ABD merkezli bir kuruluş haline getirmek istiyor.

TikTok Çin ile olan bağlantılarından dolayı sadece batıda zarar görmüyor.Hindistan ve Çin arasında yaşanan çatışmadan dolayı TikTok da dahil olmak üzere toplam 59 Çin menşeili mobil uygulama Hindistan’da yasaklanmıştı. Sizce TikTok kendi genel merkezini Londra'ya taşırsa tüm bu sorunlar bitecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.