TikTok Gizlilik İhlali Suçlamalarına Karşı Kendisini Savundu

ABD'li sosyal medya platformları karşısında önemli bir başarı elde eden TikTok gizlilik ihlali ile suçlanıyordu. Platformun kurucusu olan ve Çin merkezli çalışan ByteDance savunma yaptı. İşte haberimizin detayları.

2017 yılında ByteDance tarafından satın alınan musical.ly şirketi İlk başlarda kuruluşa büyük faydalar sağladı. Şu anda bile kurulan yapay zeka odaklı video müziklerinde, bu şirketin katkıları kullanılıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri yabancı yatırımı komitesi durumdan hiç memnun değil.

TikTok gizlilik ihlali yapmadığını söylüyor

musical.ly şirketi TikTok tarafından yaklaşık olarak 1 milyar dolara satın alınmıştı. Bunun hemen ardından gerekli izinleri almayan ByteDance, tartışmaların odağında olmaya başladı.

Geldiğimiz şu noktada ise, şirket ile ilgili çok büyük iddialar ortaya atılıyor. Facebook hakkında sürekli olarak gündeme gelen veri ihlalleri davası, belki de yakın bir zamanda bu şirket için başlayabilir. Birçok kişinin bilgilerini sunucularında toplayan ve bunları Çin hükümeti ile paylaştığı iddia edilen kuruluş, açıklama yaptı.

Şirketin yaptığı açıklamada kullanıcıların hiçbir verisinin saklanmadığı ve hepsinin güvenli olduğu ifade edildi. Ayrıca bu verilerin Çin hükümeti ile paylaşılmasının kendileri için de etik olmayacağını söylediler. Bu açıklamalar ne kadar tatmin edici olur bilinmez ama TikTok tartışmaların odağında olmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki sizce gerçekten de TikTok gizliliğe önem veriyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.