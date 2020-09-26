TikTok Güvenlik Zafiyeti Paniğe Yol Açtı!

Kısa sürede dünya genelinde çok büyük bir popülariteye sahip olan sosyal medya platformunda güvenlik zafiyeti ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan gibi ülkeler ile sorun yaşayan ve bu sebepten ötürü sık sık gündeme gelen TikTok, bu kez güvenlik zafiyeti ile gündeme geldi. Peki, TikTok güvenlik zafiyeti nedir? Popüler sosyal medya platformunda ortaya çıkan ve kullanıcıların endişelenmesine neden olan güvenlik sorunu ile ilgili detaylar haberimizde.

TikTok Güvenlik Zafiyeti Nedeniyle Kullancııların Hesabı Tehlikede

Şirket, hesap güvenliğini sağlamak amacı ile soyal medya platformuna çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) özelliğini eklemişti ancak bir TikTok kullanıcısı, bu özelliğin web sürümünde yer almadığını ortaya çıkardı. TikTok'un web sitesi üzerinden hesabınıza erişmeye çalıştığınızda çok faktörlü kimlik doğrulama özelliğine ihtiyaç duymadan giriş yapabiliyorsunuz. Bu durum, hesabınızın yeterince güvenli olmadığını gözler önüne seriyor.

TikTok kullanıcısı, sosyal medya platformunun web sürümünde MFA özelliğinin olmadığını farketmesi üzerine durumu şirkete bildirdi. TikTok sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu özelliği web sürümü için bir an önce etkinleştirmeyi planlıyoruz. Kullanıcılarımızın güvenliği bizim için büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Hesap güvenliğine ek bir güvenlik katmanı ekleyen çok faktörlü kimlik doğrulama özelliği, bilgisayar korsanlarının kullanıcıların şifrelerini ele geçirse bile hesaplarına erişmesini zorlaştırıyor. Bu sebepten ötürü çok faktörlü kimlik doğrulama özelliği güvenlik konusunda oldukça önemli bir özelliktir.

TikTok'un web sürümü sınırlı özelliklere sahip olduğundan dolayı bilgisayar korsanları kullanıcıların hesaplarına erişebilse dahi şifre değiştirme işlemini gerçekleştiremezler ancak bilgisayar korsanları kullanıcıların hesaplarını dolandırıcılık gibi farklı şekillerde kullanabilir. Ayrıca TikTok hesabına web sitesi üzerinden giriş yapıldığında uygulamada herhangi bir bildirim görünmüyor. Bu durum da kullanıcıların siber saldırıya uğradığını fark etmeyeceği anlamına geliyor. Şirketin bu sorunu ne zaman çözeceği ise henüz bilinmiyor.