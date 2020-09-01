TikTok ABD'li Şirketlere Satılma Anlaşması Bugün Duyurulabilir

TikTok ABD operasyonlarının yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada gibi diğer ülkelerdeki haklarıyla birlikte Trump yönetimi tarafından verilen son tarihten (20 Eylül) önce şirketlerle görüşmelerde bulunuyor. Anlaşmanın en büyük adayları, Walmart ve Oracle'la ortaklık sağlayan Microsoft.

TikTok için 30 milyar doları gözden çıkardılar

CNBC tarafından sızdırılan belgeye göre TikTok; ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda operasyonlarını satacağı şirketi seçti ve anlaşmayı günün ilerleye saatlerinde açıklayabilir. Bugüne kadar TikTok satın almasının en büyük adayları, Walmart ve Oracle ile ortaklaşa Microsoft'tu ve raporlara göre TikTok'un satış fiyatının 20 ila 30 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

TikTok'un satılması için Çin hükümeti izin vermeli

TikTok satın alması için bir şirketle anlaşmış olsa bile, Çin hükümeti tarafından onay alması gerekiyor. Çin, geçtiğimiz gün çıkardığı teknoloji ihracat listesinde TikTok'a da yer verdi ve ana şirket ByteDance, TikTok'u herhangi bir Amerikan şirketine satmadan önce Çin hükümetinden lisans alması gerektiğini doğruladı.

TikTok'u hangi ABD'li şirket satın alıyor?

TikTok'a teklif veren ilk şirketler Microsoft ve Oracle olurken, Walmart geçen hafta sürpriz bir rakip olarak ortaya çıktı. Perakende devi, TikTok sayesinde e-ticaret yatırımlarını artıracağını söyledi. (Bilmeyenler için Walmart ABD'nin en büyük perakende marketi.)

TikTok'un ABD operasyonlarının satılmasından dolayı TikTok CEO'su Kevin Mayer geçen hafta istifa etti ve geçici yönetici olarak atanan Vanessa Pappas "TikTok uygulamasındaki yeni e-ticaret operasyonları sayesinde Walmart ile anlaşabileceklerini" söyledi.