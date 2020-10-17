TikTok Hata Bildirenlere Para Ödemeye Başlıyor!

Kısa sürede dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri haline gelen TikTok hata bildirilenlere para ödenen yeni bir hata ödül programının geleceğini duyurdu. TikTok, sosyal medya platformunda yer alan güvenlik açıklarını tespit eden kişilere artık sosyal medya devlerinden Facebook'un da yaptığı gibi açığın ciddiyetine bağlı olarak ödeme yapacak. Peki, sosyal medya platformu hata başına ne kadar ödeme yapacak? İşte TikTok'un duyurduğu ödül programının detayları!

TikTok Hata Bildirenlere Para Ödülü Verecek

Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde kullanılması yasaklanan sosyal medya uygulaması, Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki gerilim yüzünden son zamanlarda sık sık gündeme gelen isimlerinden biri oldu. TikTok, uygulama pazarının büyük bir kısmını oluşturan kullanıcıların yer aldığı ülkelerde yasaklanmaya devam ederken yeni ödül programını tüm sosyal medya kullanıcılarına duyurdu.

Yeni ödül programını uygulama aşamasına geçirmeyi amaçlayan sosyal medya uygulaması TikTok hata bildirenlere artık belirli miktarda para ödülü verecek. Şirket yakın bir zamanda marka güvenliğini sağlamak için OpenSlate gibi çeşitli platformlarla ortaklık yapmıştı. TikTok tarafından yapılan açıklamalara göre hata ödül programının uygulama aşamasına geçmesini sağlamak için HackerOne ile TikTok arasında bir anlaşma imzalandı. Şirkete göre bu ödül programı zaten devam eden güvenlik açığı bildirme programının bir parçası olacak.

TikTok, yayımladığı bir blog yazısında, HackerOne ile yaptığı ortaklık neticesinde başlatılan hata ödül programının şirketin üst düzey güvenlik uzmanlarından, akademisyenlerden ve yetenekli diğer birçok insandan bilgi edinmesine yardımcı olacağını söyledi. Şirket, sosyal medya kullanıcılarına veya güvenlik açığı tespit eden kişilere güvenlik açığının türüne ve ciddiyetine bağlı olarak 50 ila 15.000 dolar arasında bir ödeme yapacak.

TikTok, bu ödül programı ile güvenlik şirketlerinin ve güvenlik uzmanlarının yardımına ilk kez başvurmuyor. Şirket, siber saldırıların karşısında sosyal medya uygulamasının güvenliğini sağlamak için önceden de bu tür önlemler almıştı. TikTok tarafından duyurulan ödül programı, TikTok'un milyonlarca kullanıcısına güvenlik alanında daha iyi bir hizmet sunmasına yardımcı olacak ve sosyal medya uygulamasının olası güvenlik açıklarına karşı önlem almasını sağlayacaktır.