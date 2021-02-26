15,6 Milyon TikTok Hesabı Yasaklandı!

Sosyal medya platformunun moderasyon ekibi, geçen birkaç ay içinde 15,6 milyon TikTok hesabı yasakladı. Şeffaflık raporunu yayımlayan şirketin raporunda aynı zamanda sosyal medya platformundan yasaklanan ve kaldırılan kullanıcılara ve videolara da nedenleriyle birlikte yer verildi.

Milyonlarca TikTok Hesabı Neden Yasaklandı?

TikTok, geçtiğimiz birkaç ayda sosyal medya platformunda genç kullanıcıların yaşına uygun olmayan içeriklere yer vermekle suçlandı. Platforma yönelik ortaya atılan iddialar, platformun moderasyon ekibini de harekete geçmek zorunda bıraktı. Şirket, bu haftaki güncellemede önceki aylarda ortaya atılmış iddialar nedeniyle şirketin şeffaflık raporunda platformun kritik verilerine yer verdi.

Sosyal medya şirketinin şeffaflık raporu, sosyal medya platformundan çeşitli nedenlerle kaldırılan videoların ve yasaklanan sosyal medya kullanıcılarının gün yüzüne çıkmasını sağladı. Rapordaki veriler, sosyal medya platformunun yetişkinlere yönelik içerikleri platformdan uzak tutmak için oldukça yoğun çaba sarf ettiğini gösteriyor. Şirket, internet kullanıcılarının endişelerine ilişkin daha fazla ayrıntı vererek platformunun hakkındaki iddiaları da açıklığa kavuşturmuş oldu.

Şirketin kullanıcılarla paylaştığı veriler, platformun içerik denetiminden sorumlu çalışanların 2021 yılının başından dünya çapında 83.132.938 video sildiğini gösteriyor. Bu videoların sayısının oldukça fazla olduğunu düşünüyorsanız bir kez daha düşünmenizde fayda var çünkü bu sayı, TikTok'ta yayımlanan toplam videonun yüzde 1'ini bile kapsamıyor. Platformdan kaldırılan videolar, TikTok'un şartlarını ve kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldı.

TikTok'a bu süre zarfında yaklaşık 9 milyar video yüklendi. Şirkete göre bu videoların yüzde 92,4'ü rapor edilmeden önce kaldırıldı. Bu videoların 83,3'ü ise izleyicilere ulaşmadan kaldırıldı. Bu oran, TikTok'un ilerlemesinde önemli bir düşüş meydana geldiğini fakat her şeye rağmen bu tür içerikleri kaldırma çabasının dikkate almaya değer olduğunu gösteriyor.

Sosyal medya uygulamasının kullanıcı kaybetmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de uygulamanın geçtiğimiz günlerde Hindistan'da yasaklanması olmuştu. Hindistan'daki kullanıcılar, TikTok'un kullanıcı kitlesinin büyük bir kısmını kapsadığı için şirketin uygulamasında aktif kullanıcı sayısı açısından önemli bir kayıp yaşanmıştı.

TikTok, önüne çıkan engelleri aşmanın yeni yöntemlerini aramaya devam ediyor ve bu süre içerisinde internet kullanıcılarına ayrıntılı raporlar sunarak onların endişelerini ortadan kaldırma çabası vermeye devam edecek gibi görünüyor.