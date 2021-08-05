TikTok Hikayeler Özelliğini Test Ediyor

TikTok Hikayeler özelliği için kollarını sıvadı. İlk olarak Snapchat isimli sosyal medya platformu olarak hayatımıza giren özellik, görünüşe göre TikTok platformunda da sunulacak. Peki, TikTok Stories olarak isimlendirilen özellik ne zaman gelecek? Konuya dair tüm detaylar haberimizde.

TikTok Hikayeler Özelliği Ne Zaman Gelecek?

İlk olarak Snapchat tarafından ortaya atılan ve geliştirilen hikayeler daha sonrasında Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarınca kopyalanmıştı. Hatta hikayeler özelliği WhatsApp Messenger isimli anlık mesajlaşma uygulamasına dahi gelmişti.

TikTok, hikayeler özelliğinin yaygın olarak kullanılmasına uzun bir süre aldırmayarak yoluna hikayeler özelliği olmadan devam etti. Platform uzun bir süre bu akıma kapılmadan ilerlemeye devam etse de bu kararını bozarak söz konusu özelliği kullanıcıların beğenisine sunmak için kollarını sıvadı.

TikTok Stories olarak isimlendirilen yeni bir özellik ortaya çıktı. Matt Navarra, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni özelliğin ekran görüntülerini paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüleri, Hikayeler özelliğinin nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda kullanıcıların bilgi sahibi olmasına olanak sağlıyor.

Navarra tarafından paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda kullanıcıların paylaştığı Hikayeler'in ekranın sol kısmında yer alacağını görüyoruz. Yani söz konusu özellik ekrana dikey olarak konumlandırılmış. Bir görselde ise kullanıcılar tarafından paylaşılan Hikayeler'in 24 saatin sonunda otomarik olarak silineceği bilgisi yer alıyor. Peki, TikTok'ta Hikaye nasıl oluşturulur?

More screenshots of TikTok Stories pic.twitter.com/1PVfgJ9YWT — Matt Navarra (@MattNavarra) August 4, 2021

Paylaşılan görsellere göre kullancıılar, ekranın sol üst köşesinde yer alan "Create" butonuna dokunarak hızlı ve pratik bir şekilde Hikaye paylaşabilecek. Paylaşılan gönderilere yorum yapılabilecek. Diğer kullanıcıların paylaşımları ise hemen alt kısımda bulunacak.

Popüler sosyal medya hizmeti, söz konusu özelliği test etmek için şu anda yalnızca bazı kullanıcıların kullanımına açtı. Şirket, kullanıcılar tarafından gelecek geri bildirimler sayesinde özelliği geliştirecek ve daha sonra ise tüm kullanıcıların kullanımına açacak. Yeni özelliğin ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

TikTok Stories isimli özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce popüler sosyal medya platformuna gelecek Hikayeler özelliği, çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılır mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.