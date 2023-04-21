Hyundai ve Kia'nın Başı TikTok Hırsızlık Akımı ile Belada

TikTok yine oldukça tehlikeli bir akımın doğuşuna tanıklık etti. ABD'de TikTok üzerinde Hyundai ve Kia araçlarını oldukça kolay bir şekilde çalabildiğini gösteren hırsızlar, ülke çapında araba hırsızlığı oranlarının artmasına yardımcı oldu.

Videolara göre diğer araçlara kıyasla daha az güvenlik önlemi barındıran Kia ve Hyundai araçları, bir tornivida ve USB yardımıyla kolaylıkla çalınabiliyor. ABD, Güney Koreli markalardan araçlarını geri çağırmasını istedi.

Çalıntı Araba Trendi Can Aldı

Akımın ortaya çıkmasının ardından ABD'nin neredeyse her eyaletinde Kia ve Hyundai üretimi araçların çalınma sıklığında artış gerçekleşti. Bir noktadan sonra çalınan araçlarla yüksek hız nedeniyle ölümlü kazaların gerçekleşmesi, savcılar için harekete geçme sinyali oldu.

14 eyalet savcısı, ilgili markalara mektup göndererek araçların güvenlik sistemlerini güncellemeleri adına hepsini geri çağırmasını istedi. Buna karşın açıklama yapan Kia, soruna odaklandıklarını ve yazılım güncellemelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hyundai ise ilgili kurumlarla iletişim halinde olduklarını söyleyerek araçlarının federal hırsızlık önleme protokolüne uygun olduğunun altını çizdi.