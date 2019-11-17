TikTok Hızla Büyümeye Devam Ediyor

Mobil istihbarat ve istatistik firması Sensor Tower’a göre, son dönemlerin popüler uygulaması TikTok, App Store ve Google Play Store’da toplamda 1.5 milyardan fazla kez indirildi. Böylece TikTok, oyunlar haricinde 2019 yılının en çok indirilen üçüncü uygulaması olmayı başardı.

Sensor Tower’ın araştırmasına göre, oyunlar haricinde 2019’un en çok indirilen uygulamaları sıralamasında ilk sırayı WhatsApp alırken, ikinci sırada da Messenger yer aldı. Facebook ve Instagram ise sırasıyla dördüncü ve beşinci sıraya yerleşti.

TikTok uygulaması 2019’da şu ana kadar 614 milyon kez indirildi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık bir artış yaşandığını gösteriyor. Uygulama, 1 milyar indirme barajını geçtiğimiz Şubat ayında geride bırakmıştı.

TikTok’u en çok indiren ülkelere bakıldığında Hindistan’ın 466 milyondan fazla indirmeyle başı çektiği görülüyor. Çin de 173 milyon indirmeyle bu alanda ikinci konumda yer alıyor. Üstelik Sensor Tower’a göre bu rakamlara, üçüncü parti Android mağazalarından yapılan yüklemeler dahil değil.

ABD ise 123 milyon indirmeyle, TikTok’u en çok indiren üçüncü ülke konumunda. Ancak kısa süre önce ABD kongre üyeleri, sosyal medya uygulaması TikTok’un ulusal güvenlik için bir tehdit oluşturabileceğine dikkat çekmişti.