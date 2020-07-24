TikTok İçerik Oluşturucularına Ödeme Yapacak

TikTok içerik oluşturucularına ödeme yapma kararı aldı. Kısa sürede dünya genelinde popüler hale gelen TikTok, orijinal içerikler üreten ve fenomen olan içerik oluşturucularını desteklemek için 200 milyon dolarlık içerik oluşturucu fonu başlattığını duyurdu. Peki, TikTok'ta oirjinal içerik üreten popüler kullanıcılara yapılacak olan ödeme için başvurular ne zaman başlayacak? TikTok'un içerik oluşturucu fonu ile ilgili detaylar haberimizde.

TikTok İçerik Oluşturucularına Ne Zaman Ödeme Yapacak?

Kısa sürede oldukça popüler bir platform olan TikTok, içerik oluşturucuları için bir gelir kaynağı haline geldi. TikTok, perşembe günü yaptığı açıklamada, 200 milyon dolarlık içerik oluşturucu fonu başlattığını açıkladı. YouTube, içerik oluşturucularına uzun zamandır doğrudan ödeme yapıyor.

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan TikTok, içerik oluşturucu fonu ile popüler içerik oluşturucularına doğrudan ödeme yapmayı planlıyor. Söz konusu fon, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri merkezli içerik oluşturucuları için geçerli olduğu belirtildi.

Kaliteli içerikler oluşturan kullanıcılar TikTok üzerinden doğrudan ödeme alamıyordu. TikTok içerik oluşturucuları, bu zamana kadar üçüncü taraf markalar ile işbirliği yaparak para kazanıyordu. TikTok, aldığı karar ile birlikte kaliteli içerik üreten fenomenlere doğrudan ücret ödeyecek ancak bunun yalnızca ABD ile sınırlı olması, kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Fona başvurmak için içerik oluşturucuların 18 yaşında veya üzeri olması ve TikTok'ta belli bir kitleye ulaşmaları gerekiyor. Ek olarak, içerik oluşturucuları, topluluk kuralları kapsamında sürekli olarak orijinal içerik yayınlamaları gerekiyor. Başvurular ağustos ayında başlayacak. TikTok'u kullanmaya yeni başladıysanız ve TikTok'ta fenomen olmak istiyorsanız TikTok fenomeni olmak için neler yapılmalı? isimli yazımıza göz atabilirsiniz.