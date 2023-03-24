TikTok Yaş Doğrulama İçin İnsan Yüzlerini Analiz Ediyor

TikTok'a karşı suçlamalar tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ABD Kongresine açıklamalarda bulunan TikTok CEO'su Shou Zi Chew, kullanıcıların yaşlarını doğrulmak için yüz hatları, boy ve kilo gibi biyometrik verileri analiz ettiklerini söyledi.

Son günlerde yaş sınırlamasına uymadıkları ve Çin Hükümeti için casusluk yaptıkları iddiasıyla hedef tahtasına dönüşen TikTok, bu sefer de daha önceden yaptığı açıklamalara çelişen şekilde biyometrik verileri topladıklarını açıkladı.

TikTok Çocuk Kullanıcıları Gözetliyor

Yayılan bazı akımların çocukların hayatına kaybetmesine neden olmasının ardından birçok ülke ve sivil toplum kuruluşundan tepki alan sosyal medya, bu sefer de tüm kullanıcıların biyometrik verilerini anlık olarak incelediğini resmen açıklamış oldu.

TikTok, daha önce artırılmış gerçeklik filtreleri için herhangi bir şekilde vücut, yüz veya ses verisi toplamadığını söylemişti. Bugün ABD Kongresi'nde sorulara yanıt veren TikTok CEO'su, kullanıcıların yaşlarını belirlemek amacıyla herkese açık olarak paylaşılan gönderileri işlediklerini itiraf etti.

TikTok'un yaş doğrulama yöntemi, uzmanlar tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Instagram'ın geçtiğimiz aylarda hizmete soktuğu kimlik belgesi fotoğrafı temelli yaş doğrulama hizmetine benzer bir sistemin geliştirilmemiş olması, TikTok'a karşı şüpheleri artırdı.

Uygulamanın, özellikle TikTok'u kullanan çocukların kişisel haklarını ve güvenliğini ihlal ettiği düşünülüyor. Konunun önümüzdeki günlerde ABD Kongresinde detaylı bir şekilde tartışılması bekleniyor.