TikTok'un Instagram Benzeri Özelliği Beklenen İlgiyi Göremedi

TikTok özellikle de hızlı yükselişiyle durdurulamaz bir küresel ivme yakalamış gibi görünebilir ancak şirketin özellikleri her zaman o kadar da popüler olamıyor. Financial Times, TikTok'un Avrupa ve ABD'deki alışveriş sekmesi planlarından başarılı olamadığı için yavaş yavaş vazgeçti bildiriliyor.

TikTok, geçen Aralık ayında "On Trend" adlı çok markalı bir etkinlikle başlayarak geçen yılın sonundan bu yana İngiltere'de canlı alışveriş hizmetini test ediyordu ancak Financial Times, bu alışveriş canlı yayınlarının büyük kitleler çekmediğini, çok fazla satış yapmadığını ve TikTok'un bu yeni projelerinde yer alan bazı yaratıcıların tamamen ayrıldığını bildirdi. TikTok, alışveriş hizmetini şimdiye kadar Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da kullanıma sunmayı planlıyordu ve bu yıl içinde ABD'de piyasaya sürmeyi umuyordu ancak şimdi Financial Times'a tek amaçlarının TikTok'un daha iyi bir platform hâline gelmesine odaklanmak olduğunu bildirdiler.

ByteDance, Aynı Projeyle Çin'de Başarıya Ulaşmıştı

Yaratıcılar ve influencerlar tarafından yönetilen canlı çevrimiçi alışveriş, TikTok'un sahibi ByteDance tarafından ortaya çıkarılan bir projeydi ve ByteDance'in de sahibi olduğu TikTok'un Çince versiyonu Douyin, bu canlı satışların perakendeciler, yaratıcılar ve influencerlar için büyük işler getiren devasa kültürel etkinliklere dönüştüğünü görmüştü.

Yine de görünen o ki bu ticaret modeli her zaman her platformda başarılı olamıyor. Bu alanda Instagram gibi güçlü rakipler de bulunuyor ve sosyal alışveriş büyümeye devam ettikçe, bu alışverişe ev sahipliği yapma rekabeti de kızışacak.

Gelecekte TikTok'un bu projeyi tamamen rafa kaldırıp kaldırmayacağı şimdilik belli değil ancak testlerin iyi gitmediği aşikâr gibi görünüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sosyal medya uygulamalarının alışveriş sekmelerinin bulunması sizin için avantaj mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.