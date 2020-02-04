TikTok, Instagram Benzeri Yeni Tasarımını Test Ediyor

Son günlerin en popüler uygulamalarından TikTok, Instagram benzeri yeni tasarımı üzerinde çalışmaya başladı. TikTok profil sayfası üzerinde yapılan değişiklik sonrasında, tasarım direkt olarak Instagram profil sayfasına benzedi.

New York Times Muhabiri Taylor Lorenz tarafından fark edilen değişiklik, henüz bütün kullanıcılara açılmadı. Belirli bölgelerde bazı kullanıcılar için denenmeye başlayan TikTok yeni tasarımı hakkında resmi açıklama da geldi.

Görüntülerin yayınlanmasından sonra The Verge isimli internet sitesine konuşan TikTok yetkileri şunları söyledi: "Her zaman TikTok'taki kullanıcı deneyimini artırmak adına yeni şeyler deniyoruz. Şu anda kullanıcılara profillerini kişiselleştirmek ve onlarla etkileşime geçmek için daha fazla yol sunmak için profil tasarımlarını ve işlevlerini test ediyoruz."

TikTok, Instagram tasarımına geçer mi?

Sosyal medya platformları arasında bazı şeyleri "ödünç almak" neredeyse bir olgu haline geldi. Birçok platformun rakiplerinden özellik ve tasarım alması, hoş karşılanır durumlar arasına çoktan girmiş durumda. Haliyle TikTok Instagram tasarımı denemesinin gerçeğe taşındığını görebiliriz. Keza Instagram da halihazırda en çok kullanılan özelliği hikayeleri, Snapchat'ten "araklamıştı".

TikTok, kasım ayında 1.5 milyar indirmeye ulaşarak, son zamanlarda en hızlı yükselen uygulama olmayı başarmıştı. Hatta bu hızlı yükselişte Facebook ve Instagram gibi yenilmez rakiplerini geride bırakarak, herkesi şaşırtmayı başarmıştı.

TikTok uygulamasının hızlı yükselişi Facebook'un ilgisini çekmeyi başarmıştı. Instagram üzerinde TikTok benzeri paylaşımlar yapılmasının önünü açmak için harekete geçen Facebook, yeni detaylar denemeye başlamıştı.