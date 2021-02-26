TikTok'taki Viral Video iPhone'un Gizlenen Özelliğini Gösteriyor

iPhone'un gizlenen özelliği TikTok'ta keşfedildi. Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta ortaya çıkan ve kısa sürede viral olmayı başaran bir iPhone hilesi, ana ekranda simgeleri nasıl daha hızlı taşıyacağınızı gösteriyor. Onlarca simgeyi sadece saniyeler içerisinde farklı bir ekrana taşımak istiyorsanız okumaya devam edin.

Yeni bir viral TikTok videosu, simgelerin taşınmasını ve düzenlenmesini son derece kolaylaştıracak gizli iPhone ve iPad özelliğini gösteriyor.

TikTok'ta Kevin_benjis isimli kullanıcı tarafından yüklenen video kısa sürede bütün Apple kullanıcılarının ilgi odağı olmayı başardı. Kullanıcıların aynı anda birden fazla uygulamayı bir ekrandan diğerine taşımasına olanak tanıyan bu özellik, Apple tarafından açıklanmamasıyla da merak uyandırıyor.

Kevin_benjis'in yüklediği video şimdiden 1,5 milyonun üzerinde görüntülenme aldı. Sadece 14 bin takipçisi olan biri için hiç de fena değil. Kevin_benjis ayrıca videonun açıklamasına "Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz" şeklinde bir açıklama koydu.

iPhone'un gizlenen özelliği TikTok'ta keşfedildi

TikTok'taki videoya göre iPhone ve iPad'de bir ekrandan diğerine onlarca uygulama taşımanız mümkün. iPhone ve iPad'inizde bir simgeyi basılı tutuyorken, taşımak istediğiniz diğer simgelere de başka bir parmakla dokunmanız gerekiyor. Bu simgeler, ilk seçtiğinizin arkasına ekleniyor ve çoklu taşımanıza olanak sağlıyor.

İstenilen tüm simgeler toplandıktan sonra farklı bir ekrana basitçe sürükleyebilir ve bırakabilirsiniz. Bu şekilde tüm simgeler aynı anda taşınmış olacak.

Ancak sonradan ortaya çıkan detaylara göre bunun yeni bir özellik olmadığı keşfedildi. İlk olarak 2017'de iOS 11 betasıyla birlikte gösterildiği fark edildi. Şu anda iOS 14'teyiz ve hatta iOS 14.5 genel betası yayınlanmaya başladı. Yani dört yıl önce geliştirilmiş birçok kullanışlı özellik, kullanıcıların çoğunluğu fark etmeden gözden kaybolmuş olabilir.

Bir süre önce Apple'ın kıyafetleri iPhone'a dönüştüren patent üzerinde çalıştığını görmüştük. ABD'li teknoloji devi, kıyafetler ve cihazlara entegre edilecek akıllı kumaş düğmeleri üzerinde çalışıyor olabilir. Gündelik bir kıyafeti daha akıllı hale getirmeyi kim istemez ki?

Ayrıca daha önce sizler için derlediğimiz gizli iOS 14 özellikleri yazımız sayesinde farkında olmadığınız pek çok yeni özellikle tanışmanız mümkün. Peki ya siz TikTok'ta viral hale gelen bu iPhone hilesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.