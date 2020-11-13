TikTok Kapanacak mı? İşte Son Gelişmeler

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada TikTok’u kapatabileceğini söylemiş ve bu sözünü ilerleyen süreçte eyleme dökmeye hazırlandığını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde yapılan ABD seçiminin sonucunda Trump’ın kaybettiğini öğrenen TikTok kullanıcılarının kafasında ise sosyal medya platformuna ne olacağına ilişkin sorular meydana gelmişti. Peki, Trump hükümetinden sonra TikTok kapanacak mı?

“TikTok Kapanacak mı?” Sorusuna Yanıt Geldi!

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Çin merkezli TikTok arasında uzun bir zamandır şiddet derecesi azalmayan bir gerilim vardı. Trump, sosyal medya platformunu yasaklamak için her ne kadar bazı önemli adımlar atmış olsa da geçtiğimiz günlerde başkanlık seçimini kaybetti. Bunun sonucunda ise Amerika Birleşik Devletleri’ndeki TikTok kullanıcılarının kafasında “TikTok kapanacak mı yoksa Trump başkanlığı kaybettiği için sosyal medya platformuna yöneltilen oklar geri mi çekilecek?” gibi sorular oluştu.

Hükümet, TikTok’un Pekin merkezli ByteDance’a ait olmasından ötürü ulusal güvenlik konusundaki endişelerini dile getirmişti. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı ise The Wall Street Journal’a göre TikTok’u kapatacak bir emri uygulamaya koymayacağını söyledi. ABD Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı yeni bir tüzüğe göre yeni bir gelişme yaşanana kadar emrin uygulamaya koymayacak.

ByteDance, Eski Başkan Trump’ın eylül ayında onayladığı Oracle ve Walmart’ı içeren bir anlaşmada şirketlerin hisselerinin bir kısmını satmayı kabul etmişti ancak anlaşma Çin hükümeti tarafından hiçbir zaman onaylanmamıştı. TikTok ise son birkaç haftadır yeni bir gelişme duymadığını söylemiş ve Trump yönetiminin ABD Yabancı Yatırım Komitesi’ne (CFIUS) eylemlerini gözden geçirmesi çağrısında bulunduğu bir dilekçe sunmuştu. Şirkete göre bunun nedeni komiteden haftalardır bir gelişme duymamış olmasıydı. Yabancı Yatırım Komitesi ise bunun üzerine TikTok’a 12 Kasım’a kadar süre tanımıştı.

Sosyal medya platformu için ABD’deki kullanıcılar bir hayli önemli. TikTok aylık görüntüleme sayısı bakımından son birkaç aydır zirvede olmaya devam ediyor fakat orada yer alan kullanıcıları kaybettiğinde bu başarısını da kaybedebilir. Ole Obermann, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"TikTok'un bu kadar sevilmesinin nedeni inanılmaz derecede demokratik bir yapısının olmasıdır. İnsanlar yatak odasında bile güzel bir video oluşturup yükleyebiliyor ve kullanıcılarımız tarafından oluşturulan videolar başlangıçta sıfır görüntüleme sayısına sahip olmasına rağmen aradan birkaç gün geçtikten sonra yüz milyon gibi ciddi bir görüntüleme sayısına ulaşabiliyor. Bu, TikTok'un kullanıcıların ilgi alanlarına göre videolar göstermesinden kaynaklanıyor."

Siz TikTok’un yasaklanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan bu sosyal medya uygulaması kapatılmalı mı?