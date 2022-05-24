TikTok Kendi Müzik Dağıtım Sistemini Başlattı

Çarşamba günü TikTok, SoundOn adlı kendi şirket içi müzik dağıtım ve pazarlama platformunu başlattı. Sanatçılar müziklerini Apple Music, Spotify ve Pandora gibi devasa küresel platformlara ek olarak artık doğrudan TikTok uygulamasına yükleyebilirler.

Kullanımı ücretsiz olacak ve TikTok ilk yıl için işlem ücretlerinden feragat edecek. İkinci yıldan itibaren %10'luk bir kesinti yapılacak. Müzisyenler, müzik akışı hizmeti Resso ve video düzenleme uygulaması CapCut dâhil olmak üzere TikTok'un ana şirketi ByteDance tarafından işletilen platformlara yüklenen parçalardan süresiz olarak tüm telif haklarını elinde tutacak.

TikTok Müzisyen Adaylarını Platformuna Çağırıyor

Sistem; tanıtım, izleyici görüşü ve geliştirme araçları sunmak üzere tasarlanmıştır ve katılan sanatçılar TikTok doğrulama, TikTok şarkı sekmesine yerleştirme ve başlıca TikTok yaratıcılarına erişim hakkına sahiptir. Ayrıca özel bir A&R hizmeti olan SoundOn Plus için de uygundurlar.

Platformun küresel müzik başkanı Ole Obermann yaptığı açıklamada şu sözleri ifade etti: