TikTok Kendi Sanal Gerçeklik Gözlüğünü Üretmeye Başlıyor

Protocol'den gelen yeni bir rapora göre TikTok'un sahibi olan ByteDance, sanal gerçeklik (VR) sektörüne girme konusunda ciddi adımlar atmaya başlıyor. Duruma yakın bir kaynak, şirketin VR ile ilgili içerik geliştirmek için "tonlarca para" yatırım yapmayı planladığını söyledi.

ByteDance'in yatırımının büyük bir kısmı işe alımlara gidiyor gibi görünüyor. Protocol tarafından belirtildiği üzere Çinli VR gözlük üreticisi ByteDance'in geçen yıl satın aldığı Pico için 40'tan fazla iş ilanı açıldı. Çoğu işe alım, Pico Studios'un Kaliforniya ve Washington'daki batı kıyısındaki şubelerinden VR oyun stratejisi ve oyun operasyon yöneticisine kadar uzanıyor. Diğer açık pozisyonlar, bir optik mühendisi ve bir sistem tasarımı elektrik mühendisi de dâhil olmak üzere Pico'nun VR donanımına daha fazla odaklanıldığını gösteriyor.

Pico, TikTok Dışında Kendi VR Gözlüğüne de Odaklanıyor

Protocol ayrıca Pico'nun ABD'de bir varlık kurmak istediğinin potansiyel bir göstergesi olarak Pico'nun tüketici satış listesinin başına da işaret ediyor. İş tanımı, adayların "Pico'nun genel ürününün ABD tüketici pazarındaki satış ve pazarlamasından sorumlu" olacağını belirtiyor.

Pico'nun hâlâ yapacak çok işi var ve ByteDance, ABD'de Meta, HTC, Valve ve PlayStation tarafından sunulan bir avuç ana akım VR gözlüğüyle rekabet etmek için ihtiyaç duyduğu gücü sağlayacak varlığa kesinlikle sahip. Şirketin amiral gemisi hepsi bir arada gözlüğü olan Pico Neo 3 Link, Mayıs ayında Avrupa'da piyasaya sürüldü ve fiyatı 449 € dolaylarında.

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