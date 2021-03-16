TikTok Kişiselleştirilmiş Reklam Dönemini Başlatıyor

TikTok kişiselleştirilmiş reklam göstereceğine ilişkin bildirimleri kullanıcılara ulaştırmaya başladı. Bu, sosyal medya uygulamasının kullanıcılara yakın bir zamanda özelleştirilmiş reklamlar sunacağı anlamına geliyor. Instagram, YouTube ve daha birçok platformun reklam servisinde olduğu gibi bu sosyal medya platformunda da ilgi alanlarınıza göre seçilmiş reklamları göreceksiniz.

TikTok Kişiselleştirilmiş Reklam Dönemi Ne Zaman Başlıyor?

TikTok'ta yemek videolarından dans videolarına, dans videolarından moda ile alakalı videolara kadar birbirinden çeşitli alanlarda birbirinden çeşitli videolar yer alıyor. Bu videolar her ne kadar platform içerisinde eğlenceli vakit geçirmenize olanak tanısa da size gösterilen reklamlar sizinle çok ilgisiz olabiliyor.

Kullanıcıların odak merkezinde olduğu bir vizyonda ilerlemek isteyen şirket, sosyal medya uygulamasını daha çok kullanıcı odaklı hale getirmek için platform genelinde bir değişikliğe gidiyor. TikTok, kullanıcılara yakında sosyal medya uygulamasındaki reklamları faaliyetlerinize bağlı olarak kişiselleştirmeye başlayacak.

TikTok'un kullanıcılara göstermeye başladığı bildirimde yer alan bilgilere göre sosyal medya platformu artık kullanıcılara genel reklamlar yani herkese aynı reklamları göstermek yerine her kullanıcının platformda izlediklerine göre reklam göstermek için reklam ayarlarında birkaç değişikliğe gidilecek. Şirket, özelleştirilmiş reklamlara geçişi 15 Nisan'da yapacağını belirtti.

Reklamları kişiselleştirmek, YouTube gibi şirketlerin uzun bir zamandır kendi reklamlarına uyguladığı bir eylemdi. Bu ve buna benzer şirketler, reklamlarda kişiselleştirme yoluna gitmek için kullanıcıların uygulama içindeki hareketlerini takip ediyor ve kaydettikleri kullanıcıların hareketlerini onların ilgi alanlarını belirlemek için kullanıyor.

TikTok da bu şirketlerin arasına katılarak kullanıcılara artık kendi ilgi alanlarına ve hareketlerine göre belirlenen reklamları görüntüleyecek. Bunun hem reklamverenler hem de potansiyel müşteriler veya sosyal medya uygulamasının kullanıcıları açısından oldukça önemli bir yenilik olduğunu belirtmek gerekiyor çünkü reklamverenler bu yenilik sayesinde kitlesini daha iyi bir biçimde hedefleme olanağına sahip olurken kullanıcılar ise kendileri ile alakasız reklamları görüntülemek zorunda kalmayacak.

TikTok'un reklamları kişiselleştirmesi, sizin için bir endişe kaynağı olabilir çünkü reklamlar sizin uygulama içindeki hareketlerinizin toplanması ile özelleştiriliyor. Platformdaki kullanıcılarının gizliliğine saygı duyduğunu sürekli olarak tekrarlayan TikTok, kullanıcıların istediği takdirde eski reklamlara dönebileceğini de ifade etti.