TikTok'un Viral Yemek Tarifleri İçin TikTok Kitchen Açıldı

Çinli video platformu TikTok, viral yiyecekleri ABD çapında sunmak için Virtual Dining Concepts ile birlikte çalışıyor. TikTok Kitchen restoranları sayesinde sosyal medyanın meşhur yemeklerini kapınıza söyleyebilirsiniz.

TikTok, viral yemek videolarını gerçekten sipariş edebileceğiniz yeni bir hizmet sunmaya hazırlanıyor.

Bloomberg tarafından ilk kez bildirildiği üzere TikTok, önümüzdeki yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde “TikTok Kitchen” markalı yalnızca teslimat yapan restoran açmayı planlıyor. Çinli uygulama bu projesi için Virtual Dining Concepts ve Grubhub ile ortaklık kuracak.

TikTok, popüler yemek trendleriyle yaygın olarak bilinir ve Twitter, Instagram ve Facebook gibi diğer sosyal medya platformlarında sıklıkla yeniden paylaşılan birçok viral tarife ev sahipliği yapar.

Kısa biçimli video uygulamasının en son ortaklığı, şirketin kendi markasının ve uygulamasında gıda içeriğini besleyen yaratıcılarının profilini yükseltmek için bu popülerlikten yararlanmak istediğini gösteriyor.

TikTok Kitchen ile yemek siparişi verin

Restoranlardaki menü, insanların Grubhub aracılığıyla kapılarına teslim edebilecekleri TikTok'taki en popüler viral yemek gönderilerinden yararlanacak. TikTok, önümüzdeki yılın sonuna kadar 1000'den fazla restoran açmayı planlayarak Mart ayında yemek sunmaya başlayan yaklaşık 300 lokasyon hedefliyor.

İlk menü; pişmiş beyaz makarna, ezme burger, mısır kaburga ve makarna cipsi gibi en iyi TikTok viral yemeklerini içerecek. Google, TikTok'ta muazzam bir popülerlik kazandıktan sonra yılın en çok aranan yemeği olduğunu bildirdiği için, özellikle pişmiş beyaz peynir 2021'de inanılmaz bir popülarite kazandı.

Mekanlardaki menüler üç ayda bir viral olmaya başlayan yeni yemeklerle değiştirilecek. TikTok'un fırında beyaz makarna gibi bazı popüler yemekleri menüde kalıcı olarak sunmayı seçip seçmeyeceği bilinmiyor.

TikTok ayrıca içerik oluşturucuların menüdeki yemekler için kredi alacağını ve ortaklık boyunca öne çıkarılacağını doğruladı.

TikTok, "TikTok Kitchen satışlarından elde edilen gelirler hem menüye ilham veren yaratıcıları desteklemeye hem de TikTok kullanıcılarını neşelendirme misyonuna hizmet eden kullanıcılara dağıtılacak." dedi.

Ancak şirket, bunun daha çok TikTok yemeklerini hayranlara ulaştırmak için bir kampanya olduğunu ve TikTok'un restoran işine girme girişimi olmadığını açıkladı. TikTok, bu kampanyanın ne kadar süreceği, sipariş süreci ve menü öğelerinin nasıl seçileceği hakkında başka ayrıntılar sağlamadı.