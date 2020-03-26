TikTok Koronavirüs Salgınına Karşı Bağış Yaptı

Küresel olarak etkisini artırarak yayılmaya devam eden koronavirüs salgınını durdurmak için hükümetler ve bireyler ile birlikte, tüm şirketlerden son derece büyük destekler gelmeye devam ediyor.

Hastalığın yayılmasını önlemek adına ofislerinde çalışmayı bırakan, virüs nedeniyle ekonomik zararla karşı karşıya kalan birçok şirket mücadeleye farklı yollardan da devam ediyor. Şirketler de dahil olmak üzere tüm devletler ve insanlar işin ciddiyetine vardı.

TikTok koronavirüs salgınını ciddiye alıyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan hastalıkla savaşmak için daha farklı kuruluşlar da devreye girdi. ByteDance’in sahip olduğu TikTok, yapmış olduğu duyuruda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Birlik Mücadele Fonu’na bağışta bulundu.

Bu kuruluşun yaptığı yeni duyuruda şirketin Dünya Sağlık Örgütü’ne 10 milyon dolar bağışta bulunduğu ifade edildi. Şirketin yaptığı bağış, diğer şirketlerin de yaptığı tüm bağışlar gibi Dünya Sağlık Örgütü’nün virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına gerekli ekipmanların sağlanması için gönderildi.

Bu virüs ile diğer ülkelerin de mücadele edebilmesi için Nisan 2020 döneminde en az 675 milyon dolar fon sağlanacak. Görüldüğü kadarıyla TikTok bu işi ciddiye alıyor. Sizce bu kuruluş tarafından yapılan yardım virüs ile mücadelede önemli bir katkı sağlayacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.