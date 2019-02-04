TikTok Kullanıcı Rekoru Kırmaya Devam Ediyor

Son günlerin en çok konuşulan sosyal medya uygulamalarından TikTok, bir başka kullanıcı rekoru daha kırdı. TikTok sadece aralık ayında 75 milyon yeni kullanıcı kazandı. Bu hızlı büyüme TikTok'un uluslararası piyasaya değerini katlamasını sağladı.

Yeni bir sosyal medya mecrası olarak yükselmeye devam eden ve her geçen gün bambaşka kişileri kendisine çekmeyi başaran TikTok, 15 saniyelik videoların paylaşılmasına izin veren bir uygulama olarak gün yüzüne çıkmıştı. Tik Tok'un bu yükselişinde çatı şirketi ByteDance‘ın 2017’de satın aldığı Music.ly uygulamasının da etkisi büyüktü. Şirket, 2017 yılında Music.ly uygulamasını satın almak için 800 milyon dolar ödemişti. Çokça kullanılan Music.ly’nin desteğiyle durdurulamaz bir yükseliş sergileyen TikTok, rekor kırdı.

2017'nin aralık ayında 20 milyon yeni kullanıcı kazanan Tik Tok, o yıla oranla büyüme hızını yüzde 275 oranında artırarak, aralık ayında 75 milyon yeni kullanıcı kazandı. Uygulamanın hızlı yükselişi birçok yatırımcının dikkatini çekerken, uygulama en çok kullanılanlar arasına adını yazdırmayı başardı.