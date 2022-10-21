TikTok, Kullanıcıların Konum Verilerini Takip Ettiğini Yalanladı

TikTok, ana şirketi ByteDance'deki Çin merkezli bir ekibin uygulamayı ABD vatandaşlarının konumlarını izlemek için kullanmayı planladığına dair haberleri yalanladı.

Sosyal medya devi, Twitter'dan yaptığı açıklamada; uygulamalarını Amerikan hükûmetini, aktivistleri, tanınmış kişileri veya gazetecileri "hedeflemek" için hiçbir zaman kullanılmadığını söyledi. Firma ayrıca ABD'li kullanıcılardan kesin konum verileri toplamadığını söylüyor.

Forbes'taki veriler, kullanıcıların bilgisi veya rızası olmadan ByteDance'in verilere erişilebileceği yönündeki bir rapora işaret ediyordu. Gördüğü belgelere atıfta bulunan bir ABD iş dergisi, ByteDance'in mevcut ve eski çalışanların suistimallerini araştırmak için bir izleme projesi başlattığını bildirdi.

TikTok Suçlandığı İddiaları Yalanlamaya Devam Ediyor

Pekin merkezli bir ekip tarafından yürütülen projenin en az iki kez bir ABD vatandaşından konum verileri toplamayı planladığını söyledi. Raporda, Amerikan vatandaşlarının verilerinin toplanıp toplanmadığının net olmadığı ancak ABD kullanıcılarının cihazlarından konum verilerinin elde edilmesi için bir plan olduğu belirtildi.

Bunun üzerine bir dizi tweet'te TikTok'un iletişim ekibi, raporun "hem titizlik hem de gazetecilik bütünlüğünden" yoksun olduğunu söyledi.

Tartışmalar görünüşe göre bir süre daha devam edecek ancak TikTok tüm iddiaları kesin bir dille reddetmeye devam ediyor.