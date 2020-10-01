TikTok'ta Mafya Reklamı Yapan Kişi Gözaltına Alındı

Bir kişi TikTok’ta paylaştığı videoda, parasını kaptıranların, işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi. Videoyu paylaşan kullanıcı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte detaylar.

TikTok'ta Mafya Reklamı Yaptı: Gözaltına Alındı

B. K. isimli şahıs TikTok'ta verdiği hizmetleri söyledi ve "tek adres B. K." dedi. Paylaşımın ardından harekete geçen polis ekipleri B. K'yi yakalayarak gözaltına aldı. B. K. ifadesi alınmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

BirGün'ün aktardığı habere göre, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halkı kanunlara uymamaya teşvik" suçundan tutuklandı.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! TikTok indir butonundan TikTok uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.