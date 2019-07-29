TikTok Marka Akıllı Telefonlar Geliyor

Dünya genelinde oldukça fazla kullanıcıya sahip olan TikTok'un arkasındaki şirket olan ByteDance çok yakında akıllı telefon tanıtacak. Şirket geçtiğimiz aylarda çıkan söylentilerin doğru olduğunu açıkladı.

TikTok Akıllı Telefon Pazarına Giriyor

Her geçen saniyede yeni bir üye kazanan TikTok, ByteDance'ın piyasaya süreceği akıllı telefonlarda ön yüklü olarak gelecek. ByteDance, Çinli telefon üreticisi Smartisan'ın edindiği patentleri ve yetenekleri kullanacak.

ByteDance'ın çok yakında piyasaya süreceği akıllı telefonun özellikleri hakkında ne yazık ki net bir bilgi bulunmamakta. Şirket yeni proje hakkında çok fazla açıklama yapmadı.

Gelen sızıntılara göre TikTok marka akıllı telefonun çalışmaları yaklaşık 7 ay önce başladı ve projenin başında eski bir Smartisan yöneticisi bulunmakta. TikTok'un yakında tanıtacağı akıllı telefonun Çin'in dışındaki bölgelerde satışa çıkmayacağı söylentileri bulunmakta.

Son dönemde gündemden düşmeyen ByteDance'ın nasıl bir telefon çıkaracağı gizliliğini koruyor. TikTok marka akıllı telefonlar hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!

Sizler TikTok'un arkasındaki şirket olan ByteDance'ın çok yakında akıllı telefon tanıtacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!