TikTok Markalar için 2022 Trendlerini Açıkladı!

2021'de bir milyardan fazla insan eğlenmek, mutlu olacak bir şeyler bulmak, paylaşmak, yeni şeyler öğrenmek ve yıla damga vuracak pek çok anı biriktirmek için TikTok’taydı. Bu sayede markalara hedef kitleleriyle etkileşim kurma fırsatı da sunan platform, 2022’de markalara kılavuzluk edecek 3 konsept belirledi. Bu konseptleri What’s Next Report (Sırada Ne Var?) adını verdiğini bir raporla duyuran TikTok, 2022 yılının raporunu açıkladı. İşte detaylar!

TikTok 2022 Trendleri Raporu

TikTok’un açıkladığı raporda eğlenceye ve topluluklara odaklanan ticari faaliyetlerin yükselişinden, içerik üreticilerin artan rolüne ve platformun marka güvenliğine yönelik sunduğu özelliklere kadar pek çok noktaya dikkat çekiliyor. İşte, markalara kılavuzluk edecek o ipuçları:

Topluluk Ticareti

Eğlence ve ticaret dünyaları günümüzde iç içe geçmiş durumda. Topluluk ticareti yükselişe geçti ve TikTok, ürün keşfi ve markalar için bir fırlatma rampası haline gelmiş durumda. Hem yeni hem de eski ürünler için yeni alışveriş trendleri belirleniyor ve bu trendler kültürel sohbetleri yönlendiriyor. Platformda sürekli olarak marka, içerik üreticileri ve topluluk katılımı hakkında yeni bilgiler ediniyoruz.

İnsanların yüzde 73'ü, diğerlerine kıyasla TikTok'ta etkileşimde bulundukları markalarla daha derin bir bağ hissediyor, yüzde 67'si istemedikleri zamanlarda bile TikTok'un kendilerine alışveriş yapma konusunda ilham verdiğini söylüyor. 2022, videoları ve canlı yayınlarıyla alışveriş yapılabilir eğlenceye dönüştüren bir e-ticaret araçları paketi olan TikTok Shopping için önemli bir yıl olacak.

Bu çözümler işletmeler için, yerel alışveriş deneyimi oluşturmalarına, ürünlerini pazarlamalarına ve e-ticaret işlerini doğrudan TikTok üzerinde yürütmelerine yardımcı olan araçlarla, markaların, satıcıların ve içerik üreticilerinin topluluk ticaretinin gücünden yararlanmalarını her zamankinden daha kolay hale getirecek. Topluluk ticareti gelişmeye devam edecek.

Sesin Evrimi

Ses, TikTok deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır ve hikaye anlatma şeklimizi değiştirir. TikTok'taki insanların yüzde 88'i platformdaki sesin genel uygulama deneyiminin merkezinde olduğunu belirtiyor. Bu, insanların uygulamada gezinirken duydukları şarkıları araştırmasına, yayınlamasına ve satın almasına neden oluyor. Bu sadece hem sanatçılar hem de markalar için yeni olanaklar yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda müzik paylaşmak, yaratmak ve bulmak için yeni bir paradigma yaratıyor.

Markalar 2022'de müzik kültürünü ileriye taşımak istiyorsa, yaptıkları işlerde sanatçıları ön plana çıkarması gerekiyor. Müzik, TikTok'taki içeriği daha ilgi çekici hale getirmenin yanı sıra, ortalama olarak daha uzun izlenme süreleri sağlıyor ve insanların içeriği atlama olasılığını azaltıyor. Aynı zamanda ruh halini de etkileyerek insanları daha olumlu hissettiriyor. Araştırmalar, enstrümantal şarkıların markaların daha kolay akılda kalmasını sağladığını, R&B, pop ve rap'in ise markanın beğenilirliğiyle orantılı olduğunu gösteriyor.

Yeni Yaratıcı Rüya Takımı

TikTok yaratıcılarıyla tanışın; Markaları kampanya hedeflerini aşmaya, etkili ve somut sonuçlar elde etmeye teşvik edecek cesur kişiler, uzmanlar, trend belirleyiciler ve öncüler... İçerik üreticilerinin yaratıcılığına ve etkisine güvenmenin zamanı geldi. TikTok kullanıcılarının yüzde 62'si içerik oluşturucuların markaların tüketicilerle bağlantı kurmasının en iyi yolu olduğunu söylüyor.

Peki neden bu kadar etkililer? Basitçe söylemek gerekirse, içerik üreticileri TikTok'u adeta yaşar ve burada nefes alır. Bu içerik üreticileri, kültürel eğilimleri ve topluluklarında yankı uyandıran içerik türleri hakkında doğuştan gelen bir anlayışa sahiptirler. Bu içerik üreticilerinin kültürel uzmanlıkları, onların sadık ve kendilerine güvenen mevcut bir takipçi tabanına erişmesine yol açar. Takipçiler, bu içerik üreticilerinin görüşlerine büyük önem verirler ve bu da güçlü bir takipçi kitlesi oluşturur.

2022 yılında TikTok, markaların yaratıcılığı benimsemeleri ve çeşitli içerik üreticilerinden oluşan ekosistemimizle bağlantı kurmaları ve işbirliği yapmalarına yardımcı olmak için yatırım yapacağı bir yıl olacak. Özgün içerik üreticileriyle yapılan işbirlikleri, markalar için etkili sonuçlar doğurur ve aynı zamanda, ırk eşitliği ve psikolojik sağlık gibi TikTok topluluğu için önemli olan konularda aktif bir rol oynamaları için onlara ilham verir.

TikTok For Business, 2020 yılının Ekim ayından 2021 yılının Ekim ayına kadar TikTok'taki platform performansına dayalı kapsamlı bilgiler derledi. Nicel birinci parti verileri analiz edildi. Analiz, önemli bir büyüme gösteren kategorileri, en popüler olanları ve özel bir ilgiyi hak ettiği düşünülen kategorileri ortaya çıkardı. Güvenilir bir performans göstergesi olarak hashtag'ler incelendi.

Buna göre her kategori ile güçlü korelasyonu olan hashtag'ler hacimlerine göre sıralandı. Raporda yer alan çeşitli kategoriler aracılığıyla, 2021'de TikTok'ta neler olduğuna dair bir retrospektif ve 2022 için büyüme fırsatlarına dair bir perspektif sunuldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.