TikTok'u Temizlemeye Çalışan Maskeli Grup Dünya Gündeminde

TikTok'un maskeli grubu Great Londini başta TikTok olmak üzere tüm sosyal medya platformlarındaki trolleri yakalamak istiyor. TikTok tarafından defalarca askıya alınan maskeli grup, sosyal medyanın gündeminde.

TikTok'taki kanunsuz bir grup, platformda troller aradığını ve onları ebeveynlerine ve şirket çalışanlarına ifşa etmek için kısa klipler halinde kimliklerini açığa çıkaracağını söyledi.

Kısa sürede büyük dikkat çeken grup "The Great Londini" adıyla anılıyor ve simsiyah gözleri ve açık, Joker benzeri bir gülümsemesi olan maske ile temsil ediliyor. Grubun bir web sitesi, Twitter hesabı ve örneklerini paylaştığı bir YouTube sayfası var. Ayrıca açıklamalarının ana platformu olan TikTok'ta 2,3 milyon takipçisi var.

TikTok'un maskeli grubu Great Londini kimdir?

BBC'ye verdiği bir röportajda, Leo adında adam The Great Londini grubu adına konuştu. Siber güvenlik ve askeri deneyime sahip, topluca tek bir isim altında tanınmak isteyen bir grup gönüllünün "yüzü" olduğunu açıkladı.

Grup, siber güvenlik konusunda deneyimli etik hackerlar ve gönüllülerden oluşuyor. Leo'ya göre amaçları ise çevrim içi trolleri avlamak ve yetkililere bildirmektir. Hareket, isimsiz kullanıcıların kimliklerini sekiz tıklamadan daha kısa sürede bulabileceğini düşünüyor.

BBC, Leo'nun ABD'den konuştuğunu söyledi. Kendisini bir "anti-troll" olarak nitelendirdi ve kötü niyetli trolleri bildirerek ve grubun ortaya çıkardığı her bilgi parçasını TikTok'a göndererek içerik denetleme konusunda TikTok'a yardım ettiklerini söyledi.

The Great Londini'nin yakaladığı troll isim 18 yaşından küçükse okullarına veya ebeveynlerine, yetişkin ise polise ve hatta işverenlerine ihbar ediliyor. Şimdiye kadar Great Londini, dokuz hesabı TikTok'tan kalıcı olarak silmeyi ve birden fazla hesabı askıya almayı başardı.

Londini'nin arkasındaki asıl kişi, grubun bunu neden yaptığını da açıkladı. Leo'ya göre her şey, bir arkadaşının otistik oğlunun intihar etmesiyle başladı. Londini üyesi, "Arkadaşım bir süre sonra yas tuttuktan sonra bize ulaştı ve depresif olmasının bir nedeni de sosyal medyada çok taciz edilmesi olduğunu söyledi" dedi.

Ancak TikTok, Londini'yi çok fazla sevmiyor. Leo, uygulamanın The Great Londini kullanıcı adı ile ilişkili dokuz hesabı sildiğini söyledi. Uygulama ayrıca onuncu (ve mevcut) hesabı çevrim içi taciz ve zorbalık nedeniyle birden çok kez askıya aldı.