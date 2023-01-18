12 Yaşındaki Kız Çocuğu TikTok Meydan Okumasında Hayatını Kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Arjantin'in Capitan Bermudez şehrinde meydana gelen bir olayda 12 yaşındaki bir kız çocuğu, TikTok'tan gördüğü iddia edilen bir "boğulma meydan okuması"na katılması sonrasında evinde ölü bulundu.

Milagros Soto adındaki bu kız çocuğunun TikTok'ta viral olduğu iddia edilen boğulma meydan okumasına katıldığı ve bu meydan okumasına katılanların bayılana kadar kendilerini boğduğu iddia ediliyor. Kızın teyzesi, yeğeninin bu meydan okumaya katılarak kendini boğması sonucu öldüğünü iddia ediyor.

Jam Press'in haberine göre Milagros adındaki kız çocuğu bu meydan okumaya daha önce iki kez daha katılmış ve üçüncüsü olan son seferinde öldüğüne inanılıyor. Küçük kız çocuğunun teyzesi, yeğeninin okulda zorbalığa uğradığını ve bu meydan okumayla ilgili bir mesajı WhatsApp üzerinden aldığını belirtiyor.

Çocukların Ebeveynleri TikTok'a Dava Açtı

Daha önce 82'den fazla küçük çocuğun ölümüne yol açan bu meydan okumada ölümler en çok 11 ila 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor. Son dönemde bu meydan okuma nedeniyle öldüğü bildirilen 7 çocuğun aileleri TikTok'a dava açmış durumda.

TikTok da bu duruma sessiz kalmış değil. Davalar sonrası kendilerine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak TikTok sözcüsü Mahsau Cullinane, "Bahsi geçen rahatsız edici meydan okuma platformumuzun tarihinden de öncesine dayanıyor ve hiçbir zaman bir TikTok trendi olmadı." dedi.

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