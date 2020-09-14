TikTok ABD Hisselerini Microsoft'a Satmayacak! TikTok'u Kim Satın Alıyor?

ABD Başkanı Trump tarafından satılmaya zorlanan TikTok'un ABD operasyonları için Microsoft favori alıcı olarak görülüyordu. TikTok'un ABD'deki faaliyetleri için anlaşma ortağı olarak Oracle'ı seçtiği ve Microsoft'la masaya oturmayacakları dile getiriliyor.

Oracle video uygulaması TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak için Microsoft'un favori alıcı koltuğunu ele geçirmiş durumda. Axios'tan gelen rapora göre Oracle TikTok'u satın alacak firma olsa da, anlaşmanın gerçekleşmemesi gibi bir ihtimal hala bulunuyor.

Microsoft: TikTok ABD operasyonları satmayı reddetti

Çin'in teknolojik şirketlerin ihracatına uyguladığı yeni düzenlemeleri nedeniyle TikTok satışı zorlaşmış durumda. Microsoft geçtiğimiz gün yayınladığı kurumsal blogunda TikTok teklifinin reddedildiğini doğruladı. Bu açıklama sonrasında favori TikTok alıcısının Oracle olduğu düşünülüyor.

ByteDance, TikTok'un ABD operasyonlarını Microsoft'a satmayacaklarını bildirdi. Ulusal güvenlik çıkarlarını korurken, teklifimizin TikTok kullanıcıları için iyi olacağından emindik. Hizmetin; güvenlik, gizlilik, çevrimiçi güvenlik ve dezenformasyonla mücadele için en yüksek standartları karşıladığından emin olmak için önemli değişiklikler yapardık, şimdi ise hizmetin nasıl geliştiğini görmeyi dört gözle bekliyoruz.

TikTok Microsoft'u reddetti, Oracle ile anlaşabilir

TikTok, Amerikan kullanıcı verilerini ABD ve Singapur merkezli hizmetlerde sakladığını söyleyerek bu iddialarla mücadele etti. Şirket ayrıca yasağın "Başkan Trump'ın ABD seçimleri öncesinde Çin karşıtı kampanyasını ilerletmek için bahane" ürettiğini iddia ederek dava açmıştı.

20 Eylül'de ABD yasağı devreye girmesi planlanan TikTok'un durumu gitgide daha karışık bir hal alıyor. Oracle anlaşmayı tamamlamak istiyorsa bu hafta hızlı hareket etmesi gerektiğinin farkında.