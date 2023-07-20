TikTok Music Test Sürüşlerine Başladı! Türkiye’ye Gelecek mi?

Tiktok, kullanıcılarını her zaman şaşırtmayı ve onlara yeni şeyler sunmayı çok seviyor. Sürprizlerinin arasına bir yenisini daha ekledi; platformun ana şirketi ByteDance, geçtiğimiz yıl temmuz ayında TikTok Music'in hayata geçmesi için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne ticari marka başvurusu yapmıştı. Aradan tam bir yıl geçti, şirket uygulamayı test sürüşüne çıkardı.

TikTok Music, ilk olarak Brezilya ve Endonezya’da testlerine başladı. Geçtiğimiz günlerde ise Beta programını Avustralya, Meksika ve Singapur’da da yayınladı. Kullanıcı adayları kapalı beta testine katılmak için App Store veya Google Play Store'dan TikTok Music uygulamasını indirecekler. Tüm katılımcılar, hizmetin üç aylık ücretsiz deneme sürümünü alacak. Bu üç aylık deneme sürümünde kullanıcılar TikTok hesaplarıyla TikTok Music'i senkronize ederek test edecek.

TikTok Music'in Özellikleri Neler Olacak?

TikTok Music aboneliği, Avustralya'da aylık 11,99 Avustralya doları (8,16 ABD doları), Meksika'da 115 ABD doları (6,86 ABD doları) ve Singapur'da 9,90 ABD doları (7,48 ABD doları) tutarında olacak. Uygulamanın ücretsiz katmanının ise reklamlı olması bekleniyor.

Kullanıcılar TikTok'ta keşfettiği bir şarkııyı TikTok Music'te dinleneyebilecek. Çevrim içi şarkı dinleme ve çevrim dışı şarkı indirme gibi özellikleri olacağı da bilinenler arasında. Ayrıca uygulamada TikTok’taki dans videolarında yer alan şarkılar için özel listeler olacak. Bu sayede sosyal medyada viral olmuş şarkıları bulmak daha kolay hale gelecek.

Uygulamanın Türkiye'ye gelmesiyle ilgili henüz bir bilgi verilmedi.