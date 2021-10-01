TikTok NFT Çıkarıyor: Lil Nas X, Bella Poarch, Grimes ve Fazlası

TikTok NFT dünyasına TikTok En İyi Anları koleksiyonuyla giriş yapıyor. TikTok, yaratıcı liderliğindeki ilk NFT koleksiyonunu resmen başlattı. Koleksiyon; Lil Nas X, Bella Poarch, Brittany Broski, Curtis Roach ve daha fazlasını içeriyor.

TikTok, insan çağında huzur bulunamayacağını düşünerek, belirli fenomenler ve şarkıcılarla birlikte NFT koleksiyonu oluşturdu. Ünlü isimler arasında Lil Nas X, Bella Poarch ve Grimes yer alıyor. Çinli uygulama, değiştirilemez tokenler koleksiyonu yayınlamak için birçok isimle ortak olmaya karar verdi.

Şirketin TikTok Top Moments (TikTok En İyi Anları) olarak adlandırdığı koleksiyon, NFT biçimindeki altı "kültürel açıdan önemli" TikTok videosundan ilham alıyor. TikTok, Ekim ayı boyunca haftalık olarak satacağı sınırlı sayıda NFT'lerin yanı sıra açık artırmaya çıkarmayı da planlıyor.

Jetonlaştırılan ve açık artırmaya sunulan ortaklıklar, yaratıcılar ve yeni materyaller değişiklik gösterecek. Müzisyen Lil Nas X, sanatçı Rudy Willingham ile iş birliğiyle ilk olarak 6 Ekim'de, Grimes ise Brittany Broski ("Kombucha Girl") ve ayrıca Bella Poarch ile iş birliği yaptı.

TikTok NFT'lerinde kimler var?

TikTok'un yayınladığı blog yazısı, iş birliklerinin tam listesi de dahil olmak üzere pek çok ayrıntıya yer veriyor, ancak içerik oluşturucuların nasıl ödeme alacağına ilişkin ayrıntılar garip bir şekilde eksik görünüyor. TikTok açıklamasında, "Gelir büyük ölçüde doğrudan ilgili içerik oluşturuculara ve NFT sanatçılarına gidecek" diye yazıyor, ancak şirket belirli yüzdeleri açıklamayı reddetti.

TikTok, kazançların çoğunun NFT yaratıcılarına gideceğini söylüyor. Geri kalanı ise set için NFT ticaretini yöneten Immutable X'e ve TikTok koleksiyonundaki altı ana parçayı gösteren bir TikTok sergisine ev sahipliği yapacak olan Museum of the Moving Image'a verilecek.

TikTok, satışlardan herhangi bir gelir almayacağını ve sınırlı sayıda NFT'lerin "her içerik oluşturucunun takipçisinin özel parçaya sahip olmasını sağlamak için erişilebilir fiyat etiketiyle satılacağını" söylüyor.

Viral bir TikTok içeriğine sahip olmak heyecan verici bir fikir olsa da, yaratabileceği çevresel etkiyi kabul etmek gerekiyor. NFT'ler ve diğer blok zinciri tabanlı projeler, tasarım gereği büyük miktarda enerji kullanma potansiyeline sahip.

Immutable X, TikTok NFT'lerin karbon nötr olacağını söylüyor, ancak tüm NFT'ler veya NFT pazarları böyle oluşturulmuyor. Benzer şekilde satın aldığınız video NFT'ye gerçekten "sahip olup olmamanız ise -felsefi sonuçların dışında- nerede saklandıklarına bağlı.