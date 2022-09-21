TikTok Now Uygulaması Tüm Dünyada Kullanıma Açıldı

TikTok, geçtiğimiz hafta BeReal kopyası olan TikTok Now'ı tanıtmıştı. Son dönemin en çok kullanılan ve popüler olan uygulamalarından biri olan sosyal medya platformu, yeni özelliğinin tanıtmını gerçekleştirmişti. ''TikTok Now'' isimli bu özelliğin dikkat çeken noktası anlık fotoğraf ve video paylaşma platformu olması.

Uygulamaya ait bu yeni özellik birçok kullanıcı tarafından BeReal'a oldukça benzetildi. TikTok Now, ilk olarak sadece ABD'deki kullanıcıların erişimine açıldı. Amerika dışındaki diğer ülkere özelliğin ne zaman geleceği hakkında net bir açıklama bulunmuyordu. Fakat bu özelliğin sadece TikTok'a eklenmesi yerine tamamen farklı bir uyguluma olarak kullanıma sunulabileceği açıklaması yapılmıştı.

TikTok Now Uygulaması Tüm Dünyaya Sunuldu

Geçtiğimiz hafta tanıtılan TikTok Now, tüm dünyada uygulama olarak kullanıma açıldı. Türkiye'de de indirilebilen uygulama hem Android hem de iOS cihazlara indirilebiliyor. Şirket, bu yeni uygulamayı 18 Eylül Pazar günü tüm dünyanın kullanımına sundu.

Geçtiğimiz hafta tanıtılan uygulama hakkındaki tüm haber detaylarına TikTok BeReal'ın Bazı Özelliklerini Taklif Etti başlıklı haberimizden ulaşabilirsiniz.