TikTok Bir Özelliğine Daha Veda Ediyor: TikTok Now

Popüler sosyla medya uygulaması TikTok, anlık video kayıt özelliği TikTok Now’ı kapattığını duyurdu. Fransız sosyal medya uygulaması BeReal’e benzerliği ile bilinen uygulama artık kullanılamayacak.

TikTok Now Tarih Oluyor

Özelliğin örnek alındığı uygulama BeReal, genç nesil tarafından sıradan, günlük durumları herhangi bir konsept düşünmeden paylaşarak daha gerçekçi olmanın bir yolu olarak görüyordu. Aynı düşünce ile yola çıkan TikTok Now, küçük farklılıklarla Fransız yapımı uygulamadan ayrışıyor. Video süreleri 10 saniye ile sınırlı olan özellik BeReal'de herkese açık olan hikaye paylaşımını arkadaş listesiyle sınırlamıştı.

Konu hakkında açıklama yapan şirket, "TikTok deneyimini güncelliyoruz ve TikTok Now'ı sonlandırıyoruz. Önceki gönderilerinizi görüntülemek için Profil > Özel Sekme > Now Memories'e gidin. Büyüleyici videolar, fotoğraflar ve hikayeler aracılığıyla yaratıcılığınızı TikTok'ta paylaşmaya devam etmenizi öneririz. Topluluğumuzun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz!" dedi.

Uygulama, planlandığı gibi devam edemedi. Kullanıcılar, özelliği kullandıkları esnada önlerinde ve arkalarında olan her şeyi yakaladı. Bu da bazı ihlallere yol açtı. TikTok Now’ın neden kapatıldığı tam olarak bilinmese de bu ihlal olaylarının etkisi olduğu düşünülüyor.