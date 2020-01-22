TikTok Oyun Stüdyosu Olarak Karşımıza Çıkabilir

Ansızın dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasına giren TikTok, farklı alanlarda karşımıza çıkabilir. Uygulamanın geliştiricisi Çinli ByteDance, tam teşekküllü oyun stüdyosu açmak için kolları sıvadığını duyurdu.

Önemli finansal kaynaklardan Bloomberg, internet sitesi üzerinden yayınaldığı haberde ByteDance'ın yeni planlarını gözler önüne serdi. Haberde, TikTok'un geliştiricisinin "tam teşekküllü" bir oyun stüdyosu kurarak, "basit olmayan veya hardcore" oyunlar geliştirmeyi deneyeceği bilgisine yer verildi.

Çinli sosyal medya devinin oyun yatırımının henüz "emekleme" aşamasında olmasına karşın, binden fazla çalışanı olduğu aktarıldı. Ayrıca bin kişilik ekiple çalışmalarını sürdüren ismi belirsiz stüdyonun, 2020 içerisinde iki oyununu piyasaya süreceği de söylenenler arasında yerini aldı.

Bytedance oyunları nasıl olacak?

Bloomberg tarafından elde edilen bilgilerde geliştirilen oyunlara dair kimi detaylar da bulunuyordu. Bunların arasında stüdyonun üzerinde uğraştığı yapımlardan birinin, "Çinli fantazi elementleri" içeren bir MMORPG oyunu olacağı yönündeydi. Çin merkezli bir oyun olmasına karşın yapımın, başka ülkelerde de oynanabilir yapılacağı bilgisine ulaşıldığı söylendi.

Oyunlar üzerine analizler yapan Daniel Ahmad ise TikTok sayesinde ByteDance'ın önemli bir oyun yayıncısına dönüşebileceğini dile getirdi. TikTok üzerindeki kullanıcılarını oyunlarına yönlendirmesi durumunda şirketin sosyal medya girişiminden dahi fazla kazanabileceği belirtildi.

Sosyal medya şirketi, daha kaliteli oyunlar geliştirmek için geçtiğimiz günlerde Perfect World isimli stüdyonun önemli isimlerinden Wang Kuiwu'yu kadrosuna katmıştı. Kuiwu'nun yanı sıra Çin oyun sektöründe önemli görülen bazı kişilerin de ByteDance saflarına katıldığı belirtilmişti.