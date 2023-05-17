TikTok, Bir Video Bile Paylaşmadan Para Kazanmanızı Sağlayacak!

TikTok, artık hemen hemen her kullanıcısının para kazanmasını sağlayan yeni bir program duyurdu. Belirlenen kriterlere uygun olması dahilinde hiç video paylaşmadan bile gelir elde etmek mümkün olacak.

Kullanıcılar, "Effect Creator Rewards" adıyla tanıttığı yeni özelliği ile kullanıcıların para kazanması için farklı bir yol sunuyor. Bu özellik ile içerik üreticileri alternatif yolla da para kazanabilecek.

Efekt Yaparak Para Kazanılacak

TikTok'un bu yeni hamlesi ile kullanıcılar istedikleri gibi bir filtre oluşturabilecek. Bu efektler; Effect House isimli, artırılmış gerçeklik tasarımları yapmaya yardımcı olabilen bir araç aracılığıyla oluşturulabilecek.

TechCrunch'ın haberine göre bu programı şu an sadece Birleşik Krallık, İspanya, ABD, Almanya, Fransa ve İtalya'da aktif hale geldi. Özelliğin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği, gelirse ne zaman geleceği konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.

TikTok'ta Bu Şekilde Ne Kadar Para Kazanılabilir?

Yeni program ile birlikte efekt tasarlayan ve yayınlayan üreticiler için 6 milyon dolarlık bir fon ayırıldığı bilgisi paylaşıldı. Efektin yayınlanma tarihinden başlayarak 90 gün içerisinde 500 bin videoda kullanılması, kullanıcı 700 dolar olarak geri dönecek.

Bu süre içeririsinde miktarın artması 100 bin videoda bir olacak. Her 100 bin videoda 140 dolar ekleme yapılacak. 90 gün içinde oluşturulan efekt 1 milyon videoda kullanılırsa 1.400 dolar ödeme yapılacak.

Sağlanan 6 milyon dolarlık fonun bitmesi durumunda nasıl bir yol izleneceğine dair bir birgi vermeyen TikTok, efekt yaparak hiçbir gelir elde etmeyen kullanıcıların şikayetleri sonrasında böyle bir hamle yaptı.

Şunu da eklemeden geçmeyelim; oluşturulan efekt aynı gün içinde aynı kişi tarafından birden fazla kez kullansa da yine tek video olarak sayılacak. Yani, kişi bazında kullanım günlük olarak geçerli sayılacak.