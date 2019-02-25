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  4. TikTok, Pedofili Kişilere Hizmet Ediyor Olabilir (TikTok Yasaklanıyor mu?)

TikTok, Pedofili Kişilere Hizmet Ediyor Olabilir (TikTok Yasaklanıyor mu?)

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Sosyal Medya

Hiç şüphesiz son zamanların en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan TikTok hakkında çarpıcı bir iddia geldi. İngiliz çocuk vakfı Barnardo’s, TikTok için çekilen videoların pedofili kişiler tarafından kötü niyetli şekilde kullanılabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde vakıf tarafından yapılan bir açıklamayla sosyal medya birbirine girmiş durumda. Yüzlerce farklı yaştaki kullanıcının eğlenceli videolar çekerek yüklediği TikTok'un amacının dışına çıktığı iddia ediliyor. Barnardo’s vakfının ortaya attığı söyleme göre, TikTok'taki videoların birçoğu pedofili kişiler tarafından küçük kurbanlar bulmak amacıyla takip ediliyor.

Normal şartlarda kullanıcıların video çekebilmesi ve görüntü yükleyebilmesi için 13 yaş sınırı koyan TikTok, yine de bu kurala uymuyor. Hatta yapılan araştırmalar sonucunda 12 yaşındaki çocukların neredeyse yarısı bu uygulamayı kullanıyor. Kız - erkek fark etmeden pedofili kişilerin ağına düşen bu çocukların tehlike altında olduğu düşünülüyor.

Konuya ilişkin açıklamasında TikTok kullanan çocukların ailelerini uyaran İngiliz vakıf şunları söyledi: "Çocuk istismarı denilince yeteri kadar desteklenmeyen ya da eğitimsiz çocuklar aklımıza geliyor ancak normal ve huzurlu ailelerin çocukları da bu tip istismarlara maruz kalabilir"

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