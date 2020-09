Alessandro Paluzzi, kısa bir süre önce kısa videoların paylaşıldığı popüler sosyal medya platformu TikTok'un uygulama ayarlarına yeni bir seçenek geleceği ile ilgili bir tweet yayımladı. Paluzzi tarafından Twitter üzerinde yayımlanan tweete göre TikTok pil tasarrufu özelliği üzerinde çalışıyor. Popüler video paylaşım platformu TikTok'a gelecek olan yeni seçenek ile ilgili detaylar haberimizde.

Alessandro Paluzzi tarafından yayımlanan tweetteki ekran görüntüsüne göre uygulamanın ayarlarında yer alan seçeneklerin sonuna pil tasarrufu seçeneği de eklendi. Akıllı telefon kullanıcılarının sıklıkla tercih ettiği seçeneklerden biri olan pil tasarrufu, kullanıcı deneyimini iyileştirmek isteyen uygulama geliştiricilerinin çoğunun uygulamasında mutlaka yer verdiği bir seçenektir.

Pil tasarrufu seçeneğinin yakın zamanda geliştirilen hemen hemen her uygulamada bulunması gerekiyor ama kullanıcılarının söz konusu seçeneğe en çok ihtiyaç duyduğu uygulama genellikle TikTok oluyor çünkü kısa videoların paylaşıldığı sosyal medya platformu tıpkı YouTube gibi çok fazla kaynak tüketen bir uygulamadır. TikTok'un uygulama ayarlarında bir pil tasarrufu seçeneğinin yer alması, kullanıcılarının büyük bir kolaylıkla daha az pil tüketen moda geçmesine yardımcı olabilir.

Son dönemlerde dünya genelinde tartışılan TikTok'a getirilecek pil tasarrufu özelliğinin akıllı telefonların ısınma ve yavaşlama gibi sorunları ortadan kaldıracağı düşünülüyor. Kullanıcı deneyimini daha iyi bir hale getirecek bu özelliğin ne zaman çıkacağı ile ilgili bir bilgi ise henüz bulunmuyor.

#TikTok is working on the Battery Saver setting 👀 pic.twitter.com/3t2LS3twdT