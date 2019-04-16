TikTok, Pornografi ve İllegal İçerik Sebebiyle Hindistan'da Yasaklandı

Video paylaşma servisi olarak tanımlayabileceğimiz TikTok, son günlerin en hızlı yükseliş sergileyen uygulamalarının en başında geliyordu. Çin merkezli Bytedance tarafından yayınlanan uygulama, dünyanın dört bir yanında fenomen haline gelmişti. Yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşan TikTok için kötü haber ise Hindistan’dan geldi.

Bugün, Hindistan’ın ana iletişim denetleme kurulu Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Apple ve Google’a bir yazı göndererek, Madras Yüksek Mahkemesi tarafından alınan TikTok yasaklama kararının uygulanmasını istedi. Madras Yüksek Mahkemesi, içerisinde pornografi ve yasa dışı içerikler barındırması sebebiyle TikTok uygulamasının bütün ülkede yasaklanmasına karar vermişti.

Konu hakkında açıklama yapan TikTok: “Madras Yüksek Mahkemesinin bilirkişi olarak Arvind Datar’ı atamasını memnuniyetle karşıladık. Hindistan’ın bağımsız mahkemelerine olan saygımız sonsuz. 120 milyon aktif Hindistanlı TikTok kullanıcısının gösterdiği yaratıcılığın ve günlük hayatlarında önemli anları yakalamak adına TikTok kullanmaya devam eden 120 milyon aktif Hindistanlı kullanıcımızı memnun edecek pozitif bir sonucun çıkması için uğraşıyoruz.”

Bu açıklamadan önce yapılan bir başka resmi açıklamada ise TikTok, alınan kararın gerçeği yansıtmadığına dair birkaç cümle kurmuştu. Fakat mahkeme sürecine bilirkişi atanmasından sonra açıklamasını yumuşatan TikTok, süreci yakından takip ettiğini dile getirdi.