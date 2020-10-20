TikTok QAnon Hakkında İçerik Paylaşanların Hesabını Yasaklıyor!

NPR tarafından paylaşılan habere göre en hızlı büyüyen sosyal medya uygulamalarından TikTok, QAnon ile ilgili içerik paylaşmak gibi sosyal medya platformunda ağustos ayından beri yürürlükte olan politikanın içeriğine aykırı eylemler gerçekleştiren herkesin hesabını yasaklamaya başladı. Sosyal medya platformunun politikalarına aykırı davranışlarda bulunan kişilerle ilişkili yaptırımları giderek sert bir hal alıyor.

TikTok, QAnon İle İlgili İçeriklere Geçit Vermiyor

TikTok şu anda dünyanın en büyük topluluklarından birinin arkasında yer alan bir isim olduğu için platformun sorumlulukları da buna bağlı olarak artıyor. Sosyal medya platformunda paylaşılan Qanon ile ilgili içeriklerin sonunu getirmekte kararlı olduğunu gösteren şirket başlangıçta bu tür içeriklerin keşfedilme olasılığını azaltmaya (örneğin söz konusu komplo teorisi ile ilgili olabilecek hashtagler aratıldığında sonuç göstermemek) odaklanıyordu ancak politikalarında önemli bir değişikliğe gitti.

The Verge haberinde aktarılan bilgilere göre komplo teorisi ile ilgili videoların gösterilmesini ve yayılmasını engellemek için yaptırımlarını giderek daha sıkı bir hale getiren şirket, politikasını ihlal eden içerikleri kaldırırken aynı zamanda hesapları sosyal medya platformundan yasaklıyor. Dünya genelinde oldukça yaygın olarak kullanılan uygulamanın arkasındaki isim, temmuz ayında ise "Qanon", "QAnonTruth" ve "OutofShadows" gibi komplo teorisini anımsatan bir dizi hashtage kısıtlama getirmişti.

TikTok her ne kadar bu tür hashtaglerin görüntülenmesine ilişkin kısıtlamalar getirmiş olsa da BBC tarafından paylaşılanlara göre teori ile ilgili videolar sosyal medya platformunda görüntülenmeye devam etti. Kullanıcılar bu tür videolara genellikle "sizin için önerilenler" veya kullanıcıların hesabı ile ulaştı. Bu sadece şirketin maruz kaldığı bir durum değildi, büyük sosyal medya platformlarında da buna benzer olaylar görülmüştü.

Twitter yaz boyunca QAnon ile ilgili binlerce hesabı ve bağlantıyı yasakladı. Reddit, komplo teorisi ile ilgili subredditleri yasakladı. İki platforma ek olarak Peloton da komplo teorisi ile ilgili hashtaglerin görüntülenmesini engelledi. YouTube bu teori ile ilgili videoları kaldırmasa da söz konusu teorinin tanıtıldığı ve desteklendiği videoların kaldırılacağını duyurdu.