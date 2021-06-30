TikTok Reşit Olmayan Hesaplarla Gündemde: 7 Milyonu Kaldırıldı

TikTok reşit olmayan hesaplar ile dünya gündeminde. Şirket tarafından yayınlanan yeni rapor, reşit olmayan çocuklara ait olduğu tespit edilen yaklaşık 7,3 milyon hesabın kaldırıldığını söylüyor. Ancak Avrupa Tüketici Örgütü de dahil olmak üzere pek çok kurum TikTok'u eleştirmeye devam ediyor.

TikTok, bu yılın ilk çeyreğinde, reşit olmayan çocuklara ait olduğundan şüphelenilen yaklaşık 7,3 milyon hesabı kaldırdı. Video paylaşım platformu, kaldırılan profillerin küresel kullanıcıların %1'inden daha azını oluşturduğunu söyledi. Gençler arasında oldukça popüler olan platformu 13 yaş ve üzeri çocukların kullanmasına izin verilmekte.

Şirket açıklamasında, reşit olmayan kullanıcılarla ilgili ayrıntıların "kullanıcı güvenliği konusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik söz konusu olduğunda endüstrinin ilerlemesine yardımcı olacağını" umduğunu söyledi. TikTok raporu ayrıca şunları aktardı:

61.951.327 video, uygulamanın kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldı, yüklenen tüm videoların %1'inden daha azı.

Bunların %82'si görüntülenmeden önce, %91'i herhangi bir kullanıcı bildirmeden önce ve %93'ü yayınlandıktan sonraki 24 saat içinde kaldırıldı.

1.921.900 reklam, reklamcılık politikalarını ve yönergelerini ihlal ettiği için reddedildi

Kuralları ve hizmet şartlarını ihlal ettiği için toplam 11.149.514 hesap devre dışı bırakıldı.

TikTok reşit olmayan hesapları meraklandırıyor

TikTok, özel mesajlaşma ve canlı yayın gibi özellikleri 16 yaş ve üzeri kullanıcılarla sınırlandırmak da dahil olmak üzere platformdaki gençleri korumak için çeşitli önlemler getirdiğini de vurguladı. Bu yılın Ocak ayında tanıtılan yeni bir özellik ile 16 yaşın altındaki hesapların otomatik olarak gizli tutulacağı aktarılmıştı.

TikTok Güvenlik Başkanı Cormac Keenan, "Bu rapora, potansiyel olarak reşit olmayan bir kişiye ait olduğu için kaldırılan hesapların sayısını ekledik. Reşit olmayanları korumak için yaptığımız eylemlere daha fazla görünürlük kazandırmak istiyoruz" dedi.

Çin uygulaması gençler arasında popüler ancak reşit olmayan kullanıcılarla ilgili endişeler son zamanlarda artıyor. Geçen yıl New York Times'a sızdırılan veriler, ABD kullanıcılarının yaklaşık üçte birinin 14 yaş ve altında olduğunu öne sürdü.

Avrupa Tüketici Örgütü, kısa video paylaşım uygulamasına karşı Avrupa Komisyonu'na şikayette bulunarak hizmet şartlarıyla ilgili birkaç konuya atıfta bulunmuştu: